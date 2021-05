Día del Maestro en Sonora: “Cada alumno medeja un aprendizaje”, Miriam

HERMOSILLO.- Hace 33 años la química bióloga Miriam Clarisa Valenzuela López empezó a dar clases a alumnos de preparatoria en Caborca, después ejerció por dos años su carrera en un hospital, pero la docencia la enamoró y volvió a las aulas.

De niña Miriam Clarisa ayudaba con material didáctico y ropa a los niños de comunidades rurales, donde sus padres, ambos docentes, impartían clases a los hijos de jornaleros. Ellos le transmitieron el amor por la enseñanza.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Es maestra del colegio de bachilleres de Sonora en el plantel Ernesto López Riesgo y aunque las asignaturas que imparte como Física, Química, Matemáticas y Biología son las que los alumnos consideran difíciles, con paciencia y creatividad ha logrado que los estudiantes se interesen y participen en estas materias.

"Lo que más disfruto son mis alumnos, el conocerlos, ellos se acercan y me cuentan parte de su vida, cada uno me deja un aprendizaje, con esta situación de pandemia han tenido, depresión, tristeza y el poder ayudarlos, el que ellos salgan adelante me motiva y me llena”, expresó.

Quisiera poder ser rica y poder ayudar a todos los alumnos que requieren, pero con lo que puedo los apoyo, les doy las herramientas y conocimientos , en este plantel somos una familia y los maestros aportamos para eso jóvenes que necesitan”, manifestó la docente.”.

La llegada del Covid-19 fue un cambio radical para la maestra, pues tuvo que aprender más sobre tecnología, modificar la forma de enseñanza a los alumnos y lidiar con las dificultades que algunos estudiantes tenían como el no tener equipo tecnológicas y estar pasando por necesidades económicas.

Miriam fue maestra en Conalep , desde hace 22 años en colegio de Bachilleres y lleva 7 años en Cobach Norte, es una maestra apreciada por alumnos, padres de familia y compañeros, fue nombrada como docente extraordinaria a nivel estatal en 2020 y está entre las mejores 49 docentes de preparatoria a nivel nacional.