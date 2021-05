Día de las Madres Sonora: Lucía es una “mamá del cielo”

“Soy mamá de dos niñas, hermosas, una que está en el cielo y me acompaña siempre y otra que tengo aquí en la Tierra y me hace sonreír a diario”, expresa entre lágrimas Lucía Búrquez Landell, quien hace cuatro años se convirtió en una “mamá del cielo”.

“Luciana, mi primer hija, fue una bebé muy esperada, que nos llenó de ilusiones y nos llenó de planes. “El embarazo siempre fue perfecto, lo disfrutamos mucho, llego a término normal y cuando se llegó el momento de nacer se me rompió la fuente sola, y el doctor que nos atendía se dio cuenta que el líquido que salió estaba sucio por meconio”, relata sobre el inicio de uno de los momentos más difíciles de su vida.

Debido a esto, el grupo de médicos que la atendía decidieron realizarle una cesárea de emergencia, lamentablemente fue demasiado tarde, pues su hija había aspirado el líquido y afectó su cuerpo.

“Desde que Luciana nació tuvo problemas para oxigenar su cuerpo debido a que ella había inhalado meconio, que es el deshecho infeccioso que expulsan los bebés por lo general a los días de nacidos.

“Al cabo de dos días, después de haber hecho todo lo que estaba en nuestras manos, ella partió”, recordó.

HERMOSILLO.- En su memoria guarda ese momento de despedida como algo mágico y lleno de amor. Junto a su esposo tuvo la oportunidad de decirle a su pequeña cuanto la amaba, cuanto la esperó, cantarle las mismas canciones que cuando estaba en su vientre, e incluso, abrazarla mientras sus latidos se apagaban.

Después de ello, admite, su vida no volvió a ser la misma. Por meses estuvo sumergida en un profundo dolor que no le permitía siquiera sonreír de forma sincera, la relación con muchos de sus amigos o conocidos ya no podía ser como antes y curiosamente, lo único que jamás cambió, fue el instinto maternal que le decía que a pesar de las circunstancias, ella seguía siendo madre de Luciana.

Los primeros días, semanas y meses, fueron muy feos, llenos de dolor, de shock, de culpa, de frustración. “Hay mucha confusión porque tú te sientes mamá, sabes que la tuviste nueve meses en la panza y que la viste nacer”, dice.

PAPÁS DEL CIELO

En ese camino de superación, Lucía tuvo la oportunidad de conocer otras parejas que habían pasado por lo mismo y al platicar con ellas, se dio cuenta que a pesar de que las circunstancias eran diferentes, los sentimientos y el dolor eran muy parecidos, fue entonces que nació “Papás del cielo”, una tribu o refugio para aquellos que han perdido un hijo y no saben cómo procesar tal suceso.

“A las pocas semanas que paso lo de Luciana nos juntamos con una pareja que había perdido a su hijo hace unos años, y esa pareja ya había conocido a otra que había pasado por algo similar”, explica.

“Curiosamente a las 2 semanas una pareja conocida pasó por lo mismo y también los invitamos a reunirse, entonces al escucharnos entre todos empezamos a pensar que podíamos hacer con eso que sentíamos para darle un sentido, y ayudar a otras parejas que pasen por lo mismo a procesar el dolor y saber como guardar los recuerdos y las memorias, enfocados en algo positivo”, expuso.

Fue entonces que se formó la Asociación Civil Padres del Cielo A.C, donde desde hace tres años ofrecen apoyo emocional y sicológico a madres y padres que han perdido hijos durante el periodo perinatal, gestacional o neonatal, con el fin de que el proceso sea más llevadero y saludable para toda la familia.