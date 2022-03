Día de la mujer: Impulsa a Karina el “No vas a poder”

La frase “No vas a poder” nunca fue un impedimento para que Karina Barradas Mendoza cumpliera su sueño de ser meteoróloga, madre de familia y mujer independiente, sino por el contrario, se convirtió en su incentivo para lograr todos sus sueños y metas.

He escuchado muchos ‘No podrás hacerlo’, ‘no vas a poder’ o ‘que me cambie de carrera’; me decían que buscará algo más fácil porque se me complicaron las Matemáticas, porque me era muy difícil para mí comunicarme o porque era una carrera de hombres”, mencionó.

“La perseverancia me hizo quedarme porque estaba rodeada de más personas que me decían que no podía, y aunque no tenía con quien llorar, ni quién me dijera que sí iba a poder, yo me dije a mí misma: Sí puedo”, contó.

Karina, quien es originaria de Veracruz, estudió la carrera de Físico-Matemático Aplicado a la Atmósfera, en la Universidad Veracruzana.

Aunque el camino no fue fácil no quería defraudar a sus padres y hermanos, y se prometió a sí misma que iba lograr terminar sus estudios de forma exitosa.

“Mis papás no esperaban que estudiará, menos esa carrera; mi hermano tuvo que decir que ya no quería estudiar para que a mi papá le alcanzará pagarme mi carrera. Él le dijo, ‘no pierdas el tiempo conmigo, dedícate a gastar el dinero con Karina’”, recordó.

“Eso para mí fue mi motivo, porque al final ellos creyeron en mí, y estoy muy agradecida."

A veces solo necesitas una persona que crea en ti para llegar hasta el final, y no defraudarla”, expresó.

Uno de los retos más grandes para la meteoróloga fue poder encontrar trabajo, pues el ser mujer significó un impedimento para que la tomarán en serio, siendo esa la razón por la que decidió buscar algo fuera de su Estado natal y emigrar a Sonora.

“Cuando nos titulamos todos mis compañeros se iban al sector Gobierno, yo lo intenté pero era muy difícil conseguir por ser mujer”, afirmó, “incluso mi papá intentó meterme a una empresa nucleoeléctrica del País, y le hicieron el comentario ‘si su hija está bonita ya se queda, con que le caiga bien al jefe’”.

“En ese momento mi papá llorando me dijo que me viniera a Sonora, que buscara trabajo en otro lugar”, continuó.

SU CASA, SONORA

Fue la empresa Global Met la primera que creyó en Karina, y donde ya tiene siete años laborando de forma formal, en Hermosillo, Sonora.

Su trabajo consiste en pronosticar el clima en el Centro del País, para dar servicio al sector agrícola privado, en cuanto a sus zonas de plantío.

Llegar al Estado en un inicio fue algo complicado, debido a la lejanía con su tierra y la diferencia en cuanto al clima, vegetación y alimentos, aceptó, pero sin imaginarse pronto comenzó a adaptarse al lugar, y adoptarlo como su nueva casa.

Con 27 años llegué aquí a Sonora y el cambio fue muy drástico al inicio por el clima y la cultura; sentía mucha soledad, incluso la vegetación la extrañaba, ver tan árido como que me deprimía a cierto punto”, dijo.

“Luego me acostumbré, me concentré en el trabajo y lo que hacía en 10 horas aquí, ahora las puedo hacer en cuatro, ya se me empezó a hacer más fácil todo”, afirmó.

ELÍAS RAFAEL

Fue durante la pandemia, enel 2020, cuando Karina quedó embarazada por primera vez de Elías Rafael, el pequeño que vendría a complementartodo en su vida.

Aunque el papá del niño se negó a hacerse cargo, y muchos a su alrededor le dijeron que no podría sola, ella volvió a hacer oídos sordos y se enfocó en ser la mejor mamá para su pequeño.

Cuando estaba embarazada estaba a la mitad de la maestría en Educación y tuve muchos comentarios de que no iba a poder continuar con la carrera porque estoy sola, porque no tengo mi familia aquí y yo dije, ¿Cómo que no? y embarazada termine lo que estaba de la maestría”, comentó orgullosa.

“Cuando llegó mi hijo me di cuenta que era lo que me faltaba, a veces dices ya tienes grado profesional, licenciatura, maestría, diplomado,todo eso, pero un hijo es otro logro, muy bonito, se queda corto lo demás”, compartió.

Hoy desea darle un mensaje de empoderamiento a las mujeres, para que se den cuenta que los “No puedes”son sólo palabras, pero el “Yo puedo” sí puede convertirse en hechos, logros y acciones.