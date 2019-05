Detectan dos casos de sarna en CAME 16

HERMOSILLO, Sonora.- Durante 20 días se mantendrá el cerco epidemiológico en el Centro de Atención Múltiple Estatal (CAME) número 16, en Hermosillo, luego de que dos alumnos fueran diagnosticados con escabiosis, detalló Lidia Gabriela Chávez Amparano.

La directora del plantel educativo enfatizó que aunque no ha habido otros menores afectados por el padecimiento, conocido como sarna humana, de registrarse más casos las acciones preventivas se recorrerían.

“Cuando supimos del primer niño, se avisó a los papás que había un caso para que revisaran a sus niños, porque en la mañana haríamos un filtro; si ellos veían algún síntoma, alguna ronchita o algo que pareciera sarpullido, fueran al médico para descartar.

“El martes se hizo un filtro, ese día entraron niños y no se detectó ninguna ronchita en ningún niño, pero cuando se les informó a los papás, sí hubo un niño que no trajeron; no vinieron todos los niños porque sí hubo temor por parte de los padres”, explicó.

Se hicieron varias solicitudes en las instancias de Salud y Seguridad Escolar, indicó, así como en Epidemiología de la Secretaría de Educación y Cultura, y la Secretaría de Salud en el Estado.

“Solicitamos la fumigación de la escuela, nos informaron que ya está autorizada; solicitamos el retiro de basura, aunque la escuela siempre ha estado limpia, también se hizo la limpieza de las aulas y espacios.

“El miércoles vinieron epidemiólogos de la Secretaría de Salud y de la SEC, para hacer muchas preguntas sobre cuántos alumnos tenemos, nos solicitaron los diagnósticos de los niños, verificaron y nos dieron las medidas que tenemos que seguir”, destacó.

PRECAUCIÓN

Chávez Amparano acentuó que sólo fueron dos niños los que presentaron escabiosis, quienes no pueden acudir a la escuela, pero por prevención, todos los menores que presenten cualquier tipo de roncha o ampolla deben llevar un certificado médico.

“Tienen que traer un certificado médico de que el niño está libre, que no tiene absolutamente nada, esos niños podrán ingresar”, subrayó, “incluso eso sucedió con un niño ahorita, que traía unas ampollitas en la cara y sí, fue con el doctor y ya vino con la receta”.