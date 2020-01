Después de tres años vuelve a su casa y halla ¡5 toneladas de basura!

HERMOSILLO, Sonora.- Después de tres años de haber salido de su domicilio en la colonia Las Granjas para apoyar a su hija con problemas de salud, y para estar al cuidado de su nieta, Guadalupe Rodríguez López volvió hace casi un año, pero se llevó la sorpresa de que en el patio de su casa había un metro y medio de basura y desperdicios.

La señora de 63 años indicó que aunque acudía a diario a la vivienda a llevar desayuno, comida y cena a su esposo e hijo discapacitado, no sabía que en el patio trasero había más de cinco toneladas de basura.

"Nunca me asomaba al patio y una vez que me asomo al patio y que voy viendo, de eso ya había pasado año y medio y me preguntaba cómo la iba a poder limpiar. El año pasado falleció mi esposo y ya me vine para acá y vi más alto el montón de basura", comentó.

Personal del Ayuntamiento y del programa de preliberados limpiaron una casa donde acumulaban basura desde hace tres años, por la calle Caparroso Oriente, en la Colonia Las Granjas.

DE TODO UN POCO

Llantas, sillones viejos, latas, botellas, plásticos, jabas, mesas, estantes viejos, entre otro tipo de materiales se encontró el personal de Servicios Públicos Municipales en el domicilio ubicado en la calle Caparroso entre Caparroso Sur y San Antonio, quienes con apoyo del programa de Servicio Comunitario lograron retirar los desperdicios.

"Había llantas, sillones, rines de bicicleta, bueno, cochinero y medio", dijo, "mi esposo, en paz descanse, era un acumulador pero no sabía que tenía tanta basura en mi patio y cuando supe ya se me hizo mucho el limpiarlo sola".El titular de Servicios Públicos Municipales señaló que hace unas semanas se tuvo el reporte de este caso en Las Granjas y se programó la visita de los trabajadores para realizar la limpieza.

"A raíz de Los Jardines nos hablaron de este caso, la señora por problemas familiares salió de la casa y al regresar el problema era más fuerte, por lo que los vecinos nos hablaron por la fauna nociva que se generaba", añadió.

En menos de 60 días se ha logrado retirar casi 60 toneladas de basura de tres domicilios el de Real de Minas, Los Jardines y este de Las Granjas, destacó, esto gracias a las denuncias de los ciudadanos.

"La mayoría de estas situaciones pasan a personas de la tercera edad", aseveró, "por eso vamos y les ayudamos en la medida de lo posible para evitar que crezca este problema".

A detalle:

5.5 toneladas la basura que retiraron del domicilio.

Tres los domicilios de acumuladores que se han limpiado en 60 días.

60 las toneladas de desperdicios que se han logrado retirar de estas casas.