Despierta a vecinos el estruendo de la explosión

HERMOSILLO, Sonora.- La explosión por acumulación de gas en una de las viviendas de la colonia Los Jardines en la que una madre y su hija perdieron la vida y tres personas más resultaron lesionadas, también afectó a más de 20 casas a la redonda y a un plantel escolar, reveló el director de Bomberos de Hermosillo.



Juan Francisco Matty Ortega explicó que, aunque los daños fueron menores, la onda expansiva causó afectaciones a las ventanas de las viviendas, deformaciones en los marcos de puertas y ventanas, y daños en algunas cortinas metálicas y puertas de los comercios cercanos.



"También hubo la necesidad de que un plantel escolar que está precisamente enfrente, suspendiera las clases, ya que personal de maestros y de Seguridad Escolar de la Secretaria de Educación y Cultura (SEC) detectó también la ruptura y afectaciones de los vidrios", agregó.



Vecinos de los afectados no podían creer lo que sucedió mientras la mayoría dormía: Una posible fuga de gas causó en una de las casas localizada en las calles Sebastián Lerdo de Tejada y López del Castillo, provocó una explosión de derrumbe por completo una viviendas y dos más las destruyó por la mitad.

Estábamos todos dormidos y oímos el estruendo tan feo y nos levantamos. Yo pensé que andaba alguien robando en el techo y pensé que dejaron caer algo, pero me levanté, salí para ver el techo y que voy viendo el terrenal hacia arriba, como nublado todo", expresó Rosario Duarte.

Y es que se trataba del derrumbe de la casa en la que se encontraba Teresa, de 60 años de edad, una enfermera jubilada que vivía con su hija Linda Patricia, de 25 años, quienes eran conocidas por la mayoría de los residentes y no lograron sobrevivir a la explosión.



"No podíamos creer lo que pasó"



"Son vecinos de más de 35 años aquí en la colonia, es muy lamentable lo que sucedió, porque no podíamos creer lo que pasó, hasta que salí para ver de qué se trataba y ya vi que era la casa de la enfermera y también la casa de don Manuel y la otra casa de enseguida", externó Héctor Manuel Torres, vecino.



Fueron minutos de angustia, los cuales transcurrían como si fueran horas, expresó uno de los vecinos de manera anónima, al experimentar la incertidumbre que sintió cuando realizaba ejercicio cerca del área afectada y acudió de inmediato para poder ayudar.



"Yo escuché el estruendo seco y no sabía que era, hasta que vine y vi el polvo y la casa derrumbada. No podía ni ver, porque olía mucho a gas y había un polvo blanco, hasta que traté de meterme para ver si había alguien atrapado, pero llegaron los bomberos y sacaron a don Manuel", recordó.



De acuerdo a lo informado por el Departamento de Bomberos de Hermosillo, las explosiones suceden a causa de una omisión, un error humano, una falla en los dispositivos (estufas, calentadores, secadora de ropa) o por instalaciones inadecuadas, y en lo que va de este año se han registrado 17 explosiones, la mayoría sin afectaciones.