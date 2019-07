Desperdician agua potable en la Nuevo Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora.- Habitantes de la colonia Nuevo Hermosillo, ubicada en el sector Suroriente de la ciudad, manifestaron descontento ante el deterioro del pavimento de la calle Alondra, a consecuencia de una fuga de agua potable "eterna".



José Luis González, uno de los vecinos, indicó que la problemática comenzó hace varios años en una toma de agua, por fuera de una de las viviendas situadas entre las avenidas Gila y Puma.



"No es algo nuevo, ya tiene ‘añales’ esa fuga; empezó en la llave y poco a poco se fue remojando el pavimento, cuando menos pensamos estaba saliendo agua también de la calle y se empezó a encharcar.



"Vienen los del Ayuntamiento y la arreglan, pero tardan más en taparla que ella en salir; ya el pavimento está lleno de hoyos, no se puede ni andar y lo malo es que uno la paga, porque las llantas y amortiguadores nos cuestan a nosotros", enfatizó.



La magnitud de los agujeros en el asfalto es lo que se ha vuelto un dolor de cabeza para los automovilistas, pues de manera frecuente se escucha el golpeteo de los vehículos en el suelo.



"Estoy consciente de que uno debe andar despacio, pero es imposible no caer en tremendos cráteres; le sacas la vuelta a uno y caes en el otro, todos los días se escucha cómo caen los carros", reiteró.



PREOCUPADOS POR MOSCOS



María Domínguez, otra de las habitantes del sector, señaló que también se estanca el agua sobre la calle Alondra, desde la avenida Puma hasta la Venado Bura, lo que resulta preocupante por la cría de moscos.



"Queremos que hagan algo, porque es un cochinero de agua y sale mucho zancudo", aseveró, "más con este calor que está haciendo, nos llenamos de moscos en la casa; al rato vamos a andar todos con dengue o Zika".



La señora exhortó a las autoridades correspondientes a realizar labores de bacheo y limpieza en la vía, cuyo pavimento, además de estar lleno de huecos, se observa verde por la lama que se origina con los encharcamientos.