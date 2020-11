Desesperada por no tener Internet va con todo y escritorio a la oficina de proveedor

HERMOSILLO.- Claudia Huesca Reynoso decidió trasladar su área de trabajo a las oficinas de su proveedor de Internet, ante la desesperación de no poder trabajar, ni ella ni su hija, por no contar con el servicio desde hace más de una semana.

Hoy se cumplían 9 días sin el servicio de Internet en mi domicilio, previo a ello había tenido como una semana y media con servicio, pero anterior a eso llevaba dos semanas sin poder conectarme”, contó frustrada.

Huesca Reynoso es trabajadora de la Unison, en el área de Desarrollo Académico y a diario tiene que conectarse a Internet para sus labores. Su hija es estudiante y está en período de exámenes.

“Esto se convirtió en algo insoportable, me cansé de escuchar por el teléfono que de 24 a 72 horas iban atenderme, incluso me dijeron que cuando son casos especiales te atienden en 24 horas, y como no vinieron, tomé la decisión de ir a la sucursal y hablar con el gerente”, explicó.

El encargado de la empresa en Hermosillo, dijo, le explicó que no había muchas maneras de ayudarla, ya que como ella, muchas personas estaban en lista de espera, lo que aumentó su frustración.

“Le dije que tendría que irme a trabajar ahí a su espacio y así lo hice”, manifestó.

Con su escritorio y computadora se instaló en el área de servicio al cliente para trabajar, en las oficinas ubicadas en bulevar Luis Encinas. Apenas estuvo 20 minutos, cuando fue atendida.

“Apenas llegué aquí (a su casa), y ya estaba el auto de Telmex y en 10 minutos, cuando mucho, vinieron”, señaló, “se instalaron y me dieron el servicio, muy amables, la verdad”.