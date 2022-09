Desea joven kikapú conocer más de sus antepasados

HERMOSILLO, Sonora.-Es el orgullo por sus raíces, y la necesidad de descubrir su historia y la de sus antepasados, lo que llevó a María José Galaz Matepeni a ser la primera estudiante de la etnia kikapú en estudiar Ciencias Genómicas en la Universidad de Sonora.

Acompañada de su guitarra, con vestimenta deportiva y una gran sonrisa, la joven compartió cómo fue crecer perteneciendo a una de las etnias más antiguas de Sonora y Arizona, y qué influencia tuvo esto en su vida.

"A mí siempre me dijeron en mi casa que soy parte de una tribu, y aunque mucha gente lo sabe, jamás me ha dado vergüenza ni he vivido discriminación por ser parte de la etnia.

"Yo no crecí propiamente en el pueblo de Tamichopa, donde están ubicados la mayoría de los kikapús aquí en la entidad, porque cuando mi mamá se casó se mudó con mi papá a Huachinera, aun así sí íbamos al menos tres veces al año a visitar a mis abuelos", recordó.

CONSERVAN TRADICIONES

Aunque ya no quedan trajes típicos de los kikapús entre los miembros de la etnia, ni tampoco hay hablantes de la lengua, sí conservan muchas de las tradiciones que tenían, como el respeto a los animales, el trabajo en el campo y la agricultura.

Escuchar hablar a su abuela sobre la tribu era una de las actividades favoritas de María José cuando era niña, contó, y fue gracias a todas esas historias que reconocerse como kikapú retomó tanto significado.

"Nosotros siempre que vamos a Tamichopa llegamos a la casa de Manuel, mi tío; él vive en una casa con corrales hechos de troncos, vive rodeado de árboles, y la vida que tiene es bastante rural y humilde.

"Parte de nuestras creencias es que no debemos meternos con animales, eso me decía mi abuela, no debemos matarlos sólo por matarlos, ya que puede caer una maldición en quien haga ese acto, sino que únicamente podemos hacerlo para alimentarnos y con el debido respeto", explicó.

Para la piel de las vestimentas, los kikapús esperaban hasta que el animal muriera por causa natural para no sacrificarlos, siendo hasta la fecha esa tradición una regla muy importante para ellos, dijo.

"Era mi nana, esposa de mi abuelo materno, la que me platicaba todo eso, porque ella vivió dentro de la etnia y se sabía todas sus costumbres.

Me gustaba escuchar sobre cómo cuidaban los cochis, el ganado, cómo sembraban el maíz y la alfalfa para alimentarse, todos esos fueron cosas que de alguna manera me fueron definiendo", mencionó.

APRENDE MÁS DE LA TRIBU

Fue al entrar a la secundaría, después de visitar con su mamá a sus parientes de Estados Unidos, que aprendió mucho más de la tribu y sus orígenes en Oklahoma, Kansas y Texas.

Ver personas que hablaban la lengua y mantenían vivas las tradiciones incluso en el país norteamericano, la hizo sentirse especial, y que pertenecía a algo más grande de lo que jamás había imaginado, siendo la razón de que tiempo después se decidiría a estudiar su carrera universitaria.

"Me llama mucho la atención la carrera de Ciencias Genómicas, por el estudio del ADN y la genética, me llama la atención aplicarlo en mi vida, saber de dónde provengo y estudiar lo que soy.

"Como soy parte de esta etnia Kikapú me interesa saber quiénes eran mis antepasados, de dónde provenían, qué parte de ellos influye en lo que soy ahora, y llevarle ese conocimiento a la gente", expuso.

La joven, aunque nunca ha sufrido discriminación, sabe que otras de sus compañeras indígenas sí han sido rechazadas o insultadas por este motivo.

Cree que aún hay mucho por hacer con respecto a este tema e invitó a otros jóvenes a ser más empáticos con los estudiantes de pueblos originarios, ya que todos los mexicanos, de alguna manera, provienen de la historia de todas estas tribus.