Desde bebé, Danna Paola enfrenta la vida con una sonrisa

HERMOSILLO, Sonora.- Iniciaba el mes de junio de 2018. Se acercaba una nueva cirugía de injerto de piel para Danna Paola, en el Hospital Shriners, de Sacramento. Con total naturalidad, le dijo a su mamá que esperaba que le comprara un pastel, a pesar de que su cumpleaños había sido en marzo.

De aquel momento, su madre, Marisol Montaño, recuerda: “Le dije ‘¿por qué?’, ‘porque ahora cumplo 9 años’, me dijo. Y sí, ‘tienes razón’, le digo, ‘cumples 9 años que volviste a nacer’. Y se comió todo el pastel”.

Marisol dice todo aquello mientras con sus dedos abraza un dedo de la mano izquierda de Danna, el único de las manos que los médicos pudieron salvarle tras el incendio de la guardería ABC, hace diez años.

Tenía dos años y dos meses cuando se quemó la estancia infantil de la colonia Y Griega. Entre los sobrevivientes, es una de los niños más pequeños, y también de los más afectados. Ha necesitado unas 20 cirugías y años de terapia física y sicológica para recuperar su vida, hasta donde es posible.

“Danna dejó de caminar tres años. Danna no veía, no se movía. Y después de tres años en terapia consecutiva, siete terapias diarias, empezó a caminar otra vez, pero retrocedió como un bebé: Empezó a usar pañal otra vez, biberón. Y yo tenía que cargarla porque no caminaba”, relata su madre.

SE ADAPTA A TODO

Mientras habla, Marisol debe hacer pausas porque su voz se rompe al recordar cada momento, desde que supo del incendio, hasta la casi media noche en que finalmente encontró a su hija en un hospital.

También llora al mencionar que tuvo que decidir trasladarla a Sacramento, con el riesgo que el mismo vuelo implicaba ante la gravedad de las lesiones de la niña. Pero, de la misma forma, tampoco contiene la emoción cuando asegura que Danna es la que pone el ejemplo de lucha en la familia.

“Yo creo que mi medicamento, mi fuerza y todo ha sido ella. Todo lo que ha pasado, en verdad, no ha sido fácil. Ha sido la niña que más ha requerido atención, por el problema que tuvo de tres años sin caminar y sin moverse y depender 100% de mí. Ella sabe que la admiro mucho”.

Hoy Danna cursa el quinto grado de primaria. Por la amputación de casi todos sus dedos y el daño neurológico que sufrió a causa del humo se le dificulta hacer actividades como escribir, pero con el empuje de sus padres y la aceptación en su escuela ha podido adaptarse a hacer todo en una tableta.

Le gustan el inglés y la computación, y en los deportes practica un poco voleibol y basquetbol. En su infancia era una gran fan del grupo One Direction, pero ahora se entretiene más grabando sus propios videos en el celular.

Y aunque su doctor le dice que debería ser neuróloga, como él, Danna aún no tiene planes a largo plazo. Sólo sabe que hoy, 5 de junio, irá al cine a celebrar el cumpleaños de un amigo de la escuela y el suyo propio.