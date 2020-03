Desconocen a detalle hermosillenses qué es la fase 2

Los hermosillenses desconocen las medidas que se agregan en la fase 2 para evitar la propagación del coronavirus, pero otras las realizan debido a los programas de prevención que se han implementado.

En un sondeo realizado a personas que se encontraban en el Centro de Hermosillo, dijeron estar conscientes del Covid-19 y las reglas sanitarias que hay que aplicar para evitar la propagación del virus.

“La fase es 2 cuando tienen problemas respiratorios se podría decir ¿o sería la fase 3?”, dijo Eleazer Espinoza sin estar 100% seguro de que así sea.

Las medidas que sí ha tomado, explicó, son el lavado constante de manos, la aplicación de gel antibacterial, la verificación de temperatura corporal para descartar una fiebre y procurar mantener una distancia sana de 1.5 metros cuando entabla conversación con otra persona

Montserrat Hernández comentó que ella realiza el lavado constante de manos con agua y jabón, mantiene la distancia con otras personas, utiliza cubrebocas y se queda en casa la mayor parte del tiempo pues sólo sale en caso de ser necesario, pero de haber nuevas medidas en la fase 2 las desconoce.

Me lavo las manos, pero otras como usar el cubrebocas, no me gusta traer cubrebocas, sobre la fase 2 no sé de qué se trata, pero igual yo casi no salgo, ahorita ando el Centro porque ando en un mandado”, manifestó Guadalupe Torres, otra entrevistada.

Los entrevistados conocen las medidas de la Fase Uno como es la cancelación de eventos a más de 10 personas, el lavado de manos y la sana distancia, pero no saben qué implica entrar en una Fase 2.

“Nosotros compramos unos tipos termómetros que son medidores de temperatura corporales, ahí en mi trabajo los tenemos para saber si alguien viene en estado de gravedad o algo y la Fase 2 debe de ser si tienes problemas respiratorios”, mencionó Espinoza.

“Me lavo las manos, no andar en la calle, pero nosotros aquí andamos por lo necesario, de la fase 2 no sé de qué se trata”, reconoció Hernández.

“Uso gel antibacterial, aquí lo traigo conmigo para ponerme seguido, y salir un poco menos, ahorita salimos porque teníamos una urgencia”, expresó Daniel Gamiño.

“Lavarnos bien las manos y donde andamos no acercarnos mucho a la gente, cubreboca pero ahorita se me olvidó, pero de la Fase 2 no sé”, comentó Mariela Bacasehua Valle.