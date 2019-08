Descalabro en el mundial

La novena de Cuba resultó ser mucha pieza para el cuadro de México, que inició con derrota su participación en la Super Ronda del Campeonato Mundial de Beisbol Sub 12 al caer 10-0 ante los antillanos.



Yustin Canizález no tuvo una tarde tan productiva como lo había tenido anteriormente, y a pesar de que pegó un hit, no pudo evitar que los aztecas iniciaran con descalabro la fase final del torneo.



El sonorense Gustavo Vargas inició el encuentro como parador en corto y en un turno legal no pudo pegar imparable, por lo que fue utilizado como relevista con dos entradas en las que recibió cuatro carreras.



La derrota fue para Edwin Villavicencio, quien lanzó una entrada y dos tercios en los que le pegaron cuatro hits y le pisaron el plato en mismo número de ocasiones, sin abanicar a ningún rival.



La victoria en el centro del diamante fue para Alejandro Prieto, quien trabajó cuatro episodios en los que sólo le dieron cuatro indiscutibles, abanicando a seis mexicanos, con gran relevo de Yeison Rodríguez.



Ofensivamente el mejor cubano fue Christian Sáez, quien se fue de 4-4 con cinco carreras producidas, esto gracias, en gran medida, a un doblete y un palo de vuelta, con la ayuda de Luis Valdés con dos remolcadas más.