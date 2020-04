Desalojan a enfermero de su departamento en Hermosillo por temor a Covid-19

HERMOSILLO, Sonora.- "Tenía mucho coraje, muchas ganas de llorar, pero no lloré porque estaba en mi trabajo y me aguante, pero no sabía que haría cuando llegara, como sacaría mis cosas, no sabía ni a donde irme", contó Iván Portillo, un enfermero en Hermosillo, quien por su profesión le pidieron que desocupara su departamento.

Fue el pasado domingo por la noche, cuando Iván cumplía su turno de enfermero en el Sanatorio San Francisco, que su anterior arrendataria se comunicó con él vía whattssap, y a través de un mensaje corto le pidió que abandonara al día siguiente el cuarto que le rentaba, pues temía que la contagiara de coronavirus.

Al leer el mensaje, relató, comenzó a sentirse muy angustiado, tanto que ya no pudo siquiera probar bocado durante todo ese día, ya que no sabía que hacer, ni cómo procesar lo que sus ojos leyeron.

Ella me dijo que ya no me podía rentar el cuarto, porque tenía miedo que la pudiera contagiar de coronavirus, cuando lo leí me saco mucho de onda, mentalmente me dejó muy cansado, no podía ni dormir, ni comer de la preocupación que tenía", expresó.

Afortunadamente, al dar a conocer la situación que vivió a través de redes sociales, varias personas se pusieron en contacto con Iván y le ofrecieron la oportunidad de quedarse en el albergue Casa Héroes con Bata, donde el enfermero dijo estar muy contento, ya que es un lugar bastante seguro y donde puede sentirse tranquilo de que nadie le hará nada.

"Ahorita me vine aquí al albergue que acondicionaron para el personal de salud, Héroes con Bata. Los encargados son muy lindas personas, todos son muy amables, el lugar está super limpio, muy agradable y muy cómodo".

"Poder estar aquí ha sido en verdad un alivio, porque ayer no sabía qué hacer, no sabía de donde sacar el dinero para la renta y deposito de un nuevo lugar donde quedarme, afortunadamente encontré este espacio", dijo.

Con tan solo 2 años de haber terminado sus estudios y 1 ejerciendo de manera profesional, Iván aseguró jamás imaginarse que le tocaría vivir algo como lo que sucede en estos momentos.

No obstante, dijo que eso no le hará dejar su profesión como enfermero, ya que el ama lo hace, por eso seguirá en la lucha contra el covid-19 y otras enfermedades al lado de sus pacientes.