Desabasto de agua descompone cisterna y deja sin clases a niños

HERMOSILLO, Sonora.- El desabasto de agua potable en la colonia Norberto Ortega provocó que la cisterna del Jardín de Niños Eduwiges Rodríguez Casanova se tapara y dejara de funcionar, por lo que no hubo clases lunes y martes, informó la directora.



Luego de que padres de familia se quejaran porque sus hijos no tuvieron clases los primeros dos días del inicio del ciclo escolar por falta de agua en las instalaciones, la directora Luz María Gutiérrez explicó que ayer quedó arreglado el problema.



"Como ha estado sin agua la colonia, la cisterna se tuvo que purgar, y pues no había agua y no podíamos empezar así las clases, pero ayer arreglaron el problema y ya quedó.



"En la colonia no hay agua todavía, pero aquí sí por la cisterna, pero este problema fue porque no ha habido agua en mucho tiempo en la colonia y la cisterna se tapó con arena, parece ser", dijo.



EXPRESAN PAPÁS MOLESTIA



Algunos padres de familia se mostraron molestos ante la situación, ya que las autoridades escolares les informaron que los niños saldrían a las 11:00 horas, solo por esta semana y, según ellos, se debía a la escasez de agua.



"Es que nos dijeron que la cisterna no servía y pues los niños no pueden usar los baños y están cochinos, por eso nos dijeron que pasáramos a las 11:00 por ellos, porque apenas hasta ahora entraron, desde el lunes no tuvieron clases, hasta hoy", comentó Griselda, una madre de familia.



ERROR DE COMUNICACIÓN



En respuesta, la directora aseguró que sólo se trataba de un error de comunicación, ya que sí se les avisó a los padres que pasaran por sus hijos en ese horario, pero es porque están en un período de adaptación y la semana que entra se normalizará el horario.