Denuncian robo de lápidas en el Panteón Sahuaro de Hermosillo. ¡No respetan!

HERMOSILLO, Sonora.- Daños y robos de lápidas en el panteón municipal de la colonia Sahuaro reportaron ciudadanos, quienes aseguraron que la situación es cada vez peor, pues además de la falta de limpieza, no hay seguridad.

Hermosillenses que tienen los restos de sus familiares sepultados en el panteón localizado en Antonio Quiroga y De los Yaquis, denunciaron que muchas de las lápidas han sido vandalizadas, especialmente las de “material caro”, externaron.

Guadalupe Miranda, residente de la colonia Privadas del Real, acude cada semana a visitar la tumba de su abuelita Antonia, quien falleció en febrero de 1999, y destacó que en los últimos años el panteón conocido también como “Panteón de las Manitas”, ha ido en decadencia.

Nomás nos están cobrando los impuestos y no hacen nada. Se están robando las lápidas, les quitan la piedra y las dejan bien feas. Allá (rumbo al Quiroga) está una quitada, cada vez está peor aquí, estamos en completo abandono.

“Se supone que los impuestos que nos quitan es para darles mantenimiento, como a las calles, ¿o me equivoco? No es justo que la gente pague con sacrificios para que sus familiares tengan bonito aquí y otra gente se las robe, la mayoría de las tumbas tienen daños”, expresó.

En un recorrido que se realizó por un tramo del panteón municipal se encontramos al menos cinco lápidas que habían sufrido daños en su infraestructura y que les habían arrancado el material con el cual estaban fabricadas, especialmente el granito y el mármol.

Por temor a represalias, un hombre que se dedica a fabricar lápidas y que se encontraba laborando en ese momento en el cementerio, comentó que es un secreto a voces que hay “negocios piratas” que se dedican a vender lápidas a un precio más bajo que el del mercado y se roban las estructuras que ya están instaladas.

“También el granito es caro, el original y ese te sale como entre 20 y 30 mil pesos, puede ser menos, es dependiendo”, dijo, “hay gente que hace el granito económico, que es cemento con piedra o pasta epóxica, hay de todo lo que quiera el cliente, pero el original es el que se roban”.

El comerciante destacó que no quiere señalar a nadie y prefiere evitarse problemas, pero los negocios no están establecidos y generalmente se promocionan por las redes sociales e Internet, y llegan a ofrecer lápidas completas hasta en 4 mil pesos.

A nosotros no nos quitan el trabajo, lo digo porque veo que me preguntas sobre los robos, pero la gente sabe cuando es un negocio establecido y cuándo no, sólo tienen que fijarse, comparar precios y todos andamos más o menos igual”, apuntó.