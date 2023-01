Denuncian alzas de precios y preferencias a revendedores en boletos para Expogan

HERMOSILLO, Sonora.- Los hermosillenses que desde las primeras horas de este día acudieron a hacer fila en el Auditorio Cívico del Estado de Sonora, denunciaron un alza en los precios de los boletos para la Expogan y preferencias a los revendedores.

Francisco Rivera señaló que llegó al punto de venta a las 3:00 horas de este día y se anotó a una lista en la que le tocó el número 46 y después de 15 horas continúa a la espera de poderlo comprar porque las primeras personas han adquirido en volúmenes grandes y aparte metían a otras personas.

Se hizo una lista para que se fueran anotando, soy el número 46 y ya son casi las siete de la tarde y no ha avanzado porque la primera y segunda persona compraron 300 mil pesos en boletos, aparte metieron a otras personas y los guardias no hicieron nada, ya han venido varias veces los policías pero tampoco hacen nada”, denunció.

Mayra Salazar acudió al auditorio al terminar su turno de enfermera en un hospital local, con la ilusión de que se desocuparía temprano para ir a descansar a su casa, pero después de casi catorce horas continúa a la espera de que le toque su turno.

Cuando llegué había 61 personas, me tocó el número 62 en la lista y ya casi son las siete de la tarde y apenas han pasado 35 personas porque los revendedores pasaron primero, ya compraron las áreas VIP”, aseguró.

Aunado a lo anterior, dijo, los boletos subieron de precio para los que usan tarjetas de débito o crédito entre un 6 y 8% más un 10% adicional para los clientes que compren boletos en efectivo o tarjeta.

Tuve que ir al banco para sacar dinero y ahorrarme el costo del uso de la tarjeta pero no me voy a salvar del otro 10% que no dicen de que es, pero lo tenemos que pagar”, puntualizó.