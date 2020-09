Dentro de los destrozos que dejo la lluvia, lo que más le puedees el árbol; tenía 40 años

HERMOSILLO.- A Olivia Dórame un árbol que cayó encima del auto le quebró el cristal delantero de su pick up, durante la tormenta de la noche del domingo, pero eso no es lo que más le puede, sino la lluvia de oro.



Explicó que lo tenía desde hace 40 años, estaba frondoso, lleno de vida y daba una agradable sombra, pero el domingo sin poner resistencia la raíz del árbol se vino abajo y golpeó al viejo pick up Chevrolet.



En la misma noche que cayó el árbol pagó para que lo cortaran en pedazos y poder sacar su unidad; ahora pide el apoyo a Servicios Públicos para que acudan a Tabasco y Catureglia retirar las ramas.

En Solidaridad y Navarrete un espectacular cayó sobre un comercio de importaciones y los trabajadores no pudieron entrar a laborar ayer porque esperaban que la aseguradora abriera las puertas y constatara los daños.



“No sabemos que ahora vamos a poder entrar porque la aseguradora no ha llegado, no pueden quitar el poste todavía, trajeron una grúa y no lo pudo, vamos a esperar”, detalló Jorge Medina, encargado del establecimiento.



El poste que sostenía el espectacular estaba recargado sobre el techo de lámina del negocio, el cual fue derribado por los fuertes vientos del pasado domingo y ahora esperan que retiren permanentemente el gigantesco anuncio para evitar otro accidente.