Delfina vive abajo de tejabán, ¿Puede apoyarla?

HERMOSILLO.- En un tejabán escuchando el cantar de los gallos y a un lado de árboles frondosos vive Delfina Robles, de 54 años, quien duerme en un colchón y cocina en una hornilla improvisada hecha con bloques.

Hace unas semanas llegue aquí, vivía en la Solidaridad me robaron todo, sólo me dejaron dos cambios de ropa, se llevaron cama, cobijas muebles, estufa, ahorita no tengo trastes, estoy cocinando en un sartén que me prestaron”, comenta.

Delfina añade que antes trabajaba en limpieza de casas, pero ahorita no realiza ninguna actividad y no cuenta con pensión, por lo que su situación económica es complicada. A pesar de todo ella siempre se mantiene con una actitud positiva.

“Cocino en esos bloques y arriba le puse un comal, no tengo mucho pero ahí hago la comida, me urge un tambo para hacerlo hornilla, me estoy tapando con una sábana que me prestó mi sobrina y ella también me apoya cuando puede con un taco”, agrega.

En la esquina de la calle Apache Norte y Faraones, en la colonia El Apache es donde vive Delfina.

Si usted desea apoyarla con despensa, un tambo para hornilla o cualquier otro artículo para el hogar, puede acudir a este domicilio o marcar al celular 66-23-37-48-23.