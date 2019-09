Dejan las lluvias baches y problemas en la ciudad

HERMOSILLO, Sonora.- Con ocho de cada diez vialidades afectadas por los baches, las calles y la pavimentación son el quinto problema que los hermosillenses consideran más importante en la ciudad, incluso por encima de la pobreza, el agua y el alumbrado público.



Este dato se desprende del Informe de Indicadores de la organización civil Hermosillo ¿Cómo vamos?, en el que también se destaca que un 40% de las calles de la capital no están pavimentadas.



Aunque no se cuenta con una cifra de cuántos baches hay en estos momentos en la ciudad, los automovilistas consideran que el problema va en aumento y cada vez deben tener mayor habilidad para esquivar los hoyos.



"La Reforma, Monteverde, cualquier calle que agarre es complicada", expresó Luis Valencia, después de comprar una llanta nueva para reponer una que ya había tenido que reparar en varias ocasiones, a causa de los baches.



UN NEGOCIAZO



En las últimas semanas, los propietarios de llanteras han visto que el negocio mejora, pues en algunos casos reciben hasta 15 clientes diarios para alguna reparación.



"Últimamente sí han venido más, pues sí, muchos hoyos, muchos baches; si uno que tiene carro se queja porque le sacas la vuelta y está el otro y luego caes en el otro", dijo Leonardo Tepaneca, encargado de una llantera.



Rubén Isaías, quien también atiende un negocio de llantas, señaló que entre las principales averías también están los rines doblados o quebrados luego de golpearse con algún hoyo.



"La neta que sí, es mucha la gente, llegan quejándose por los baches, hay mucha queja de eso. La mayoría de la gente que viene no es con llanta ponchada, viene con llantas reventadas", aseguró.

De acuerdo con José Eufemio Carrillo Atondo, coordinador de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, para el próximo año se espera destinar de 40 a 50 millones de pesos para el programa de bacheo.Dijo que cada administración municipal tiene la responsabilidad de trabajar el 10% de la superficie total en la ciudad, ya sea como mantenimiento o rehabilitación, pero la intención del actual Gobierno es abatir el déficit.

Rentan retroexcavadora, pero problema no termina

César, residente de la colonia Oasis Lantana en Hermosillo, es uno de los que aportó recursos para rentar una retroexcavadora y emparejar la calle, pero el problema no se ha resuelto, pues cada vez que llueve los baches se vuelven a formar o hacen más grandes, al punto de parecer cráteres.



"Antes de que pasara la retroexcavadora las calles parecían, yo no conozco la Luna, pero parecían cráteres, de hecho algunos vecinos poncharon sus llantas porque los accesos no podíamos entrar", dijo.



A decir de los vecinos, la colonia ha tenido mala fama por diversos hechos ocurridos ahí, pero consideran que ahora deberían conocerse por ser un grupo de vecinos unidos que buscó una solución a parte de sus problemas.



Ahora piden apoyo de las autoridades, pues en cualquier lluvia la calle puede deteriorarse de nuevo, además de la zona aledaña al fraccionamiento ubicado en Lázaro Cárdenas y Lázaro Mercado, se encuentra en las mismas condiciones.