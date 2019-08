Dejan a vecina incomunicada

HERMOSILLO, Sonora.- Por más de cuatro décadas, vecinos de la colonia López Portillo han batallado con el mal estado de las calles, en especial en temporadas de lluvia, ya que muchas de ellas quedaron intransitables por el exceso de arena y piedras.



Gloria Ballesteros Molina, residente de la calle Tepache, entre Guadalupe Victoria y Reforma, es una persona discapacitada y no puede salir de su vivienda, porque la parte frontal está invadida por el azolve que dejó una máquina.



"Tengo que ir a terapias al Seguro y no puedo, porque no puedo salir con la andadera del cochinero que está y luego mis hijos no pueden ni meter el carro, porque está bajito y se atora en la arena.



"La semana pasada pasó una máquina, desde una esquina a otra, raspó una vez y se fue. Eso fue todo. Me dejó el cochinero aquí, abrió camino, pero no se puede ni caminar, yo soy discapacitada y necesito salir, tengo casi 15 días encerrada y me da miedo salir con la andadera", expresó.



La residente en la colonia desde hace más de 40 años comentó que durante todos esos años las calles de la colonia han estado siempre en mal estado y, aunque pavimentaron solo unas cuantas, la calle Tepache nunca se ha beneficiado con ese servicio y piden auxilio al Ayuntamiento.



"Pues quisiéramos que nos hagan caso de una vez por todas", agregó, "nunca se ha pavimentado y todos los vecinos estamos igual. Una vez pagamos para que se pavimentara y no pasó nada, de perdida que me rellenen con arena para poder salir de la casa, porque necesito ir a terapia".



Marilene Guerrero, otra de las afectadas, destacó que no sólo en temporada de lluvia es el problema, sino también cuando hay fugas de agua o drenaje, ya que la calle funciona como arroyo y la mayoría del año está intransitable.