Deja lluvia zanjas de más de un metro

HERMOSILLO, Sonora.- Zanjas que rebasan un metro de altura, rocas de gran tamaño y azolve en exceso, es lo que dejaron a su paso las lluvias en la colonia Paseo Sierra Vista y Cuatro Olivos, especialmente en la Calle Uno.



Fidencio Salas Duarte, uno de los afectados, comentó que en los más de 36 años que tiene de vivir en la colonia , cada vez que llueve la Calle Uno se llena de agua hasta que "casi se los lleva la corriente".



"Es que toda (el agua) de Las Margaritas se viene para acá y luego también los de la Bachoco; tienen agujerada la barda que divide para que salga el agua para acá, ya tiene años así.



"Nos afecta porque están las casas y también la escuela, pero cuando pasa el agua casi nos lleva. Nos vamos a morir los más viejos y no van a arreglar", expresó.



URGE QUE REPAREN



Jesús González, habitante de la colonia Cuatro Olivos, aseguró que la situación no la habían reportado ante las autoridades, ya que las lluvias acababan de pasar y se pronosticaban más, pero sí creyó necesario que acudieran lo antes posible a reparar el camino.



CASA INUNDADA



La peor parte de todo se la lleva María Jesús Vázquez, de 79 años de edad, quien vive sobre la calle Banámichi y Uno, justo donde topa la creciente del arroyo e inunda su vivienda hasta 15 centímetros de alto.



"Se me mete toda el agua, hasta adentro de los cuartos y todo. Tuve que llamarles a mis hijos a las 02:00 de la mañana, porque me inundé toda y yo sola no puedo. Nos amanecimos sacando el agua.



"Ya tenemos más de 20 años con el mismo problema, porque necesitan que hagan algo en esa calle (Uno), porque no es posible que ese arroyo venga y dé a mi casa, en vez de que hagan algo para desviarla y creen que es exageración mía, pero hay videos", dijo.



La perjudicada exhortó a las autoridades competentes a que acudan al lugar y que constaten lo que los vecinos denuncian, ya que son varias las familias afectadas y no se quejan de la situación solamente por capricho, sino por necesidad.