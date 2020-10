Definirá Hermosillo situación de Sonora respecto a drogas y violencia: Alfonso Murguía

HERMOSILLO, Sonora.- Hermosillo está a tiempo para decidir su camino respecto a caer en las drogas y la violencia con poco control, o salvarse y ser ejemplo para el resto de los municipios de la entidad, consideró el empresario Alfonso Murguía Chávez.



“El Estado se está hundiendo, Hermosillo es el último que va a caer o el que va a defender”, consideró el también activista, artífice de un movimiento que en Ciudad Juárez, Chihuahua, logró disminuir la violencia en un 90% en apenas un año y medio.



De visita en la capital de Sonora, señaló en una conferencia virtual organizada por la asociación civil Hermosillo, ¿cómo vamos?, que ante la vorágine de violencia que hay en algunos municipios de la entidad, la ciudad se sostiene y decidirá por dónde se va todo el Estado.



Ustedes son el último cuartel, la última defensa que le queda a este Estado, claro, sé que sí se pueden cambiar las cosas se van a cambiar”, enfatizó.



Existen ejemplos en claros de violencia en otras regiones de la entidad, dijo, que están cerrando el paso a Hermosillo, por lo que es tiempo de organizarse entre los gobiernos y la sociedad civil para invertir principalmente en la prevención a largo plazo.



Ésta es la principal herramienta para evitar la violencia en el futuro, comentó.



“Pero tristemente el Gobierno no le invierte porque no luce”, expuso, “si yo le invierto una buena parte del capital público, no voy a ver resultados en tres años, ni en seis, lo voy a ver en 20”.



Celebró que en la ciudad existan condiciones para generar una agenda común para vencer obstáculos que dificultan su desarrollo, lo que permitirá que se pueda transitar de una manera educada para la transformación del entorno.