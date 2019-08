Debutan Brothers con triunfo

HERMOSILLO, Sonora.- La quinteta de Brothers debutó con victoria en el Torneo Streetball HMO Deporte con Valores, tras imponerse por pizarra de 54-52 a la Vieja Escuela en la jornada 1 de la competencia.



Carlos Othón fue el mejor elemento en la duela por los ganadores al destacar con sus 21 puntos, secundado por sus compañeros César Orduño con 13 y Jorge Coronado con 8.



Del lado del cuadro derrotado, Jorge Mora fue el de mayor producción ofensiva con 15 unidades, seguido de Javier Carrera con 12, pero que no fueron suficientes para evitar el resultado en contra.



El conjunto de Alcoholes no tuvo problemas para iniciar con el pie derecho el torneo al derrotar por paliza de 52-23 a Climart, en un encuentro en el que Alexis Montaño estuvo fino con sus 16 puntos.



El equipo de Hangovers se llevó el triunfo en su duelo inaugural tras superar por 57-41 a Spiders, encabezados por Edu Palomares con 14 unidades y René Peñuñuri con 11.