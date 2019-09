Deberá plantar 15 árboles endémicos

HERMOSILLO, Sonora.- La sanción para la empresa que taló los tres árboles de palo verde en bulevar Eusebio Kino y calle 5 de Mayo será plantar 15 árboles endémicos, informó Santa Nápoles Trujillo.



La titular del Instituto de Ecología Municipal explicó que una empresa privada contrató los servicios de jardinería, quienes cortaron más del 30% permitido por la ley, pero al recibir la denuncia y verificar, notaron que no tenían el dictamen correspondiente.



"Al momento de realizar los inspectores la diligencia correspondiente se dieron cuenta de que no tenían la autorización de Parques y Jardines, por lo que se pedirá la reposición a razón de 5 a 1", comentó.



El punto donde se colocarán los nuevos ejemplares será en un radio colindante de donde se realizó la tala para tener la compensación del daño, detalló la funcionaria, pero en caso de que el espacio no sea suficiente los árboles restantes serán ubicados en el área de bulevar Antonio Quiroga y Lázaro Cárdenas.

"Hubo un acercamiento con los empresarios y tienen una disponibilidad y responsabilidad de las acciones, lo que más quieren es que se resuelva esta situación", dijo la funcionaria.Un 48% de los 74 expedientes abiertos corresponde al total de casos y denuncias por tala de árboles.En lo que va del año se ha logrado recaudar por concepto de multas 28 mil 588 pesos, puntualizó la titular de la dependencia, y se han repuesto 360 árboles como palo verdes, palo fierros, entre otros.