David Antonio, recupera la esperanza de tener su prótesis

HERMOSILLO.- El apoyo que recibió David Antonio Silva Cáñez le devolvió la esperanza de tener una prótesis para su pierna derecha y, aunque no cuenta con los fondos suficientes, ya la mandó fabricar.



Me dieron un empujón gracias a un muchacho joven (que) me regaló 15 mil pesos. Le quiero dar las gracias, estoy muy agradecido con él, porque me dio un empujón”, comentó.