David Antonio necesita prótesis; cuesta 15 mil pesos

Una prótesis para su pierna derecha desea adquirir David Antonio Silva Cañez con el apoyo de la comunidad, en total cuesta 15 mil pesos.

David Antonio nació sin ambos brazos, sin pierna derecha y desde niño recibió el apoyo de Shriners International para sus prótesis.

Estuve atendido por Shriners más de 18 años, pero como es hasta la mayoría de edad pues ahora tengo que seguir por mi propia cuenta, ya necesito otra nueva prótesis”, indicó.

Una joven se contactó con David Antonio y le ofreció una pierna artificial justo como la que necesita al precio de 15 mil pesos, este tipo de aparatos especiales tiene un costo de entre 30 y 80 mil pesos.

“Es un buen precio porque me han recomendado otros tipos de prótesis, pero me han dicho que andan dentro de 30 y 80 mil pesos, créanme que me la están dando barata”, dijo.

El joven de 23 años no cuenta con el apoyo para discapacitados del Gobierno Federal a pesar de que ha buscado la beca por cerca de un año y tampoco se le ha brindado una oportunidad de empleo formal.

Destacó que en las tardes algunos choferes del transporte urbano le dan la oportunidad de limpiar las unidades a cambio de propinas.