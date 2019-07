Darán otro uso a casetas en el Parque Madero

HERMOSILLO, Sonora.- Desde hace varios años las casetas ubicadas dentro del Parque Madero han estado vacías y son punto donde visitantes arrojan basura o bien, son vandalizadas al estar abandonadas, por ello se buscará darles otro uso, informó el presidente del Patronato del Parque Madero.



Germán Cázares Sánchez indicó que debido a la falta de recursos que tiene el patronato es imposible pagar a algunos elementos de seguridad privada y actualmente, la petición de colocar agentes municipales no ha sido atendida.



"Hay dos módulos pero el problema es que tenemos años pidiéndole al Ayuntamiento que deje de planta a policías, pero ante el incremento tan grande de criminalidad es difícil tener a alguien de tiempo completo en el parque, lo que han hecho es compartir la vigilancia del parque con sectores del Centro", explicó.



Por ello se buscará edificar áreas donde se puedan vender postres y cafés y el dinero que se obtenga de la renta pueda ser utilizado a beneficio del Parque Madero, así como su mantenimiento, indicó, sin embargo es necesario hacer cambios en la infraestructura eléctrica.



"Una de las cuestiones es que el parque no cuenta con energía eléctrica, hay alumbrado pero corriente no, entonces llevar corriente a esa caseta de policía implica varios miles de pesos, no es algo fácil", dijo.



Se buscará crear un convenio con el Gobierno del Estado para que el Patronato del Parque Madero pueda solicitar a particulares donativos, explicó Cázares Sánchez para que se puedan expedir comprobantes deducibles de impuestos.



Estos cambios podrían ser para este año, puntualizó, por lo que se espera a que las autoridades estatales den luz verde a este proyecto el cual será a beneficio tanto del Parque Madero como a sus visitantes.