Darán de baja a 139 policías reprobados en Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora.- Por haber reprobado el examen de control y confianza se dará de baja a 139 policías municipales de Hermosillo que están sin armas, pero se espera obtener 104 millones de pesos para su liquidación.



La alcaldesa Célida López Cárdenas indicó que actualmente gestionan la obtención de este recurso para liquidarlos conforme a la ley y a su vez, contratar a más elementos para reducir el déficit de 750 personas que tiene la corporación.



Tenemos un déficit de al menos 600 policías contando los que tenemos ahorita, por ello en el supuesto de poder liquidar tendríamos que contratar 750 policías para poder llegar al óptimo; por ello se requiere un mayor presupuesto", comentó.

Se buscará obtener el dinero a través del Programa de Fortalecimiento de la Seguridad (Fortaseg), dijo, en donde existe un recurso que no ha sido ejercido por otros estados y municipios, por ello se envió un documento para gestionar el monto necesario.



"Lamentablemente no pueden seguir en nuestras filas al no acreditar el examen de control y confianza, lo que ocasiona que no puedan portar arma. El Centro de Control y Confianza no readmite a estas personas porque ya han presentado el examen en varias ocasiones, ese es un tema normativo", afirmó.



López Cárdenas añadió que existe una convocatoria permanente, por lo que exhortó a los ciudadanos a acercarse y sumarse a la Policía Municipal.

Piden analizar cada caso en Sonora

El Observatorio Sonora por la Seguridad solicitó que se analice de manera transparente cada caso, pues el espíritu de cualquier evaluación es mejorar.



"Nosotros estamos solicitando que se brinde atención por parte de los gobiernos municipales y vean esto como un área de oportunidad para implementar un modelo de desarrollo policial que le sirva a los ciudadanos", declaró Emilio Hoyos Díaz, presidente de la organización.



El Observatorio aclaró que existen distintas variables por las cuales un elemento puede no aprobar, tales como el sobrepeso o condiciones de salud que no necesariamente representan casos de corrupción policial.