Daniel Calles: La historia del hermosillense que cayó desde 8 metros y vive para contarlo

HERMOSILLO, Sonora.- A la caída de ocho metros de altura le siguió el impacto de su espalda y cabeza contra el suelo de concreto. No sabe por cuánto tiempo perdió el conocimiento, pero sí recuerda que todo desapareció y que una voz le habló desde algún lado.

Me dice ‘te acabas de romper por dentro, te acabas de hacer añicos, quién sabe si lo logres, simplemente aférrate a la vida y no te sueltes’. Como pude, empecé a abrir los ojos, empecé a intentar respirar”, dice Daniel.

La voz que escuchó en ese momento no le mintió. En el impacto se había roto dos vértebras cervicales y se había golpeado en varias partes del cuerpo, salía sangre de su cabeza. Pero estaba vivo.

Apenas una semana antes de su accidente, Daniel, un joven hermosillense de 22 años de edad, había producido un videoclip musical para Los Nasdrovia, una banda de Nogales. Y como una ironía de la vida, señala ahora, el título del video es “Tiempo extra” y habla del miedo a morir.

“En el accidente vi la muerte enfrente de mis ojos, y en ese momento me puse a pensar en qué coincidencia que yo dirigí un video sobre vencer la muerte y ahorita me estoy muriendo, pensaba yo, perdiendo la vida, luchando frente a la muerte”, recuerda.

UN MILAGRO

Daniel Alejandro Calles Valencia tiene 22 años de edad. Estudia Ingeniería en Diseño Gráfico y Digital y se dedica a la producción audiovisual. Hace 10 días sufrió la caída mientras grababa un video, un accidente que, le explicaron los médicos, pudo ser mortal.

Señala que estaba sobre un techo y cayó por un tragaluz, directo hasta el suelo. Si el ángulo de caída hubiera sido un poco distinto, las consecuencias también habrían sido fatales, le dirían después.

Me dijeron que el 80% de las personas que caen así, se mueren, el 15% quedan parapléjicas y el 5% son casos como el mío, en donde no hubo una lesión que me impida caminar o mover mis brazos. Fue casi, casi un milagro”, considera.

Daniel fue sometido a una cirugía exitosa y al día siguiente fue dado de alta del hospital | Cortesía

La ambulancia tardó cerca de una hora en llegar al lugar, refiere, y lo trasladaron al Hospital General del Estado, donde le practicaron una cirugía para reparar las fracturas.

“La médula estuvo irritada con el golpe, tengo atrofiado el brazo izquierdo y no lo puedo mover; lo que hicieron fue quitarme un pedazo de pelvis y me lo insertaron en la médula por el cuello, me lo soldaron con placa y tornillos”, indica.

El joven menciona que, según le dijo uno de los doctores, las vértebras que se rompió fueron las mismas que el actor Christopher Reeve, quien quedó cuadripléjico tras un accidente en 1995.

EN RECUPERACIÓN

Aunque Daniel refiere que no es creyente, sí piensa que lo que le ocurrió fue un milagro. Pero si el haber sobrevivido a la caída ya era algo extraordinario, el tener una buena expectativa de recuperación es todavía más increíble.

“Aún estoy retomando la movilidad de mis brazos y piernas, apenas hace unos días ya pude empezar a caminar normalmente, sin problemas, y con una andadera estoy ahorita caminando”, comenta.

Daniel es estudiante en la Universidad Kino y se dedica a la producción audiovisual | Cortesía

Daniel fue dado de alta del hospital al día siguiente de la operación, debido a que el médico consideró que era mejor que no estuviera expuesto a un contagio de Covid-19.

“Vamos con el mejor de los ánimos para mejorar. Obviamente hay mucho dolor de por medio, no me puedo acostar, no me puedo levantar solo, me tienen que ayudar para bañarme, para todo, básicamente”, agrega.

A pesar de ello, le explicaron que con terapias y todos los cuidados podrá recuperarse en unos meses y llevar una vida normal.

EL "TIEMPO EXTRA"

Cuando Daniel produjo y lanzó el video “Tiempo extra”, a mediados de septiembre, se sintió muy satisfecho con el resultado, porque fue su primer videoclip musical creado por él. Un par de semanas después, eso ha cobrado otro significado.

Daniel, durante la grabación del videoclip "Tiempo extra", sobre el miedo a la muerte | Cortesía

Mientras él estuvo hospitalizado, muchos de sus amigos se organizaron para realizar actividades y apoyar económicamente a los papás de Daniel, tanto para los gastos en el hospital como para lo que sigue con las terapias.

A Daniel se le rompe la voz al intentar agradecer por las muestras de apoyo: “Lo único que me queda es devolver toda la ayuda que me están dando ahorita, porque es sorprendente, todo eso me da mucha energía para seguir adelante”.

Añade que le gustaría que más personas siguieran ayudando a sus papás con los gastos médicos, pero si no es posible, dice, le gustaría que más personas vean su video “Tiempo extra” y reflexionen como él lo ha hecho después del accidente.