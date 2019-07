Dañan camiones de transporte... ¡los nuevos!

HERMOSILLO, Sonora.- Vidrios quebrados y graffitti en asientos son algunos de los daños que han causado a las nuevas unidades de transporte urbano que circulan en Hermosillo, informó Jorge Coxtinica.



El representante de la empresa Movilidad de Transporte Hermosillo explicó que hasta el momento se tienen contados cuatro camiones que han sido blanco de pedradas que son arrojadas desde el exterior de la unidad, en el caso del vidrio frontal la pérdida por pieza es de 9 mil pesos.



"En el caso de los vidrios rotos sí hemos tenido algunos de ahorita de los que de manera inmediata puedo identificar, me parecen que han sido dos parabrisas y dos vidrios laterales", informó.



El empresario explicó que hay una preocupación por las pedradas que pueden llegar a lesionar a los usuarios, hasta el momento no tienen ese reporte.



Detalló que al presentarse esas averías provocadas, se pierde el autobús para la reparación y en lo que más tiempo invierten es en la llegada de la nueva pieza para instalarla, pues el vidrio tiene un tinte especial.



"Nos han reportado la línea 10 y la línea 8 que son algunas así que hemos tenido, yo no quisiera establecer que ya haya por ahí alguna incidencia importante, de hecho hemos solicitado por ahí a las autoridades que nos apoyen en el sentido de hacer algunos patrullajes, indicó.





LIMPIAN DE INMEDIATO



Jorge Coxtinica manifestó que las rayas con plumones que se han detectado en la parte de los asientos en las nuevas unidades se limpian al momento en que el operador lo reporta.



"De igual manera no hemos encontrado una incidencia importante al respecto, ha sido relativamente baja", agregó, "pero sí hemos tenido ahora sí que algunos casos".



Solicitó a los usuarios reportar a través de las redes sociales de UNE Transporte Urbano a personas que sean sorprendidas cometiendo algún daño, hasta el momento no hay detenidos por las averías ocasionadas a las unidades.

PIDE HAGAN DENUNCIA

Que denuncien a las personas que rayan las unidades o tiren basura es fundamental para detectarlos y llevarlos a un proceso judicial o una sanción administrativa, recalcó Carlos Morales Buelna.

Y es que en días pasados en redes sociales, se fotografió a una persona adulta que tomaba cerveza arriba de un camión de transporte público y rayaba uno de los respaldos.



El director general del Transporte en el Estado hizo un llamado a la comunidad a cuidar los camiones, pues es un bien que los mismos ciudadanos usan a diario.



"Hay que cuidar las unidades, son nuevas y si hay una situación, que la reporten, hay redes sociales de UNE en Facebook y Twitter para hacer la denuncia.



"Cuando esto sucede también tiene que haber una denuncia por parte del particular, ya sea que quiebre un vidrio, si rayan los camiones o los ensucien para rápidamente iniciar el proceso que le corresponda, ya sea judicial o administrativo", manifestó.



En cuanto a las cámaras de videovigilancia que se van a instalar en las próximas semanas en los camiones, Morales Buelna dijo que será una manera de dar con el paradero de las personas que hagan daño a los camiones.



"Las cámaras", señaló, "nos van a permitir ver dónde se baja o donde se sube, será más fácil de identificar".