Dan vida a la tradición del Día de Muertos

HERMOSILLO, Sonora.- Con la ayuda de su esposo y sus hijos Guadalupe Anzúa fabrica coronas de listón para venderlas durante la temporada del Día de Muertos y poder así salir adelante.

A finales de septiembre, Guadalupe y su familia se preparan para comprar el material y realizar las más de 100 coronas que, durante cada temporada, ofrece.

"Las hace también mi esposo; él hace la ‘misura’, mi hijo los rosales, yo los moños y las flores, y las armo. Es un negocio familiar.

Vienen de muchas partes a buscarlas", dijo, "vienen de Ímuris, de Cananea, de Obregón… así, de muchas partes, más los que pasan por aquí; algunos son clientes desde hace mucho tiempo".

Desde temprano, Guadalupe, de 52 años, junto con su esposo Alejandro, de 55, y su hijo Carlos Alejandro, de 32, se despiertan para trabajar.

"Mi esposo padece de diabetes, pero por la misma enfermedad se le fue complicando y le dio embolia, parálisis cerebral y muchas cosas, y ya no pudo trabajar.

"A mi hijo lo operaron del páncreas", dijo, "a él lo llevé caminando y me lo entregaron en silla de ruedas, ya no puede caminar y pues también él es el que me ayuda".

Las coronas que realizan Guadalupe y su familia, se exhiben por fuera de su domicilio localizado sobre la calle Monteverde y Tepache, de la colonia Lomas de Madrid.

Diversos colores se alcanzan a ver desde lejos que resaltan por el celofán que las cubre para evitar que las dañe el polvo. Su valor comercial varía dependiendo del tamaño, pero no rebasa los 270 pesos.