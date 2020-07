Dan prioridad a pacientes con dificultad para respirar

Una cinta que dice “prohibido el paso” divide la sala de pacientes que llegan con síntomas Covid de aquellos enfermos que van con otros malestares, en la sala de Urgencias en el Hospital General.

Hay quienes permanecen en la sala de espera porque tienen a un familiar que se accidentó, otros porque su pariente requiere alguna intervención quirúrgica o tratamiento. A unos cuatro metros en la misma sala están los pacientes que llegan con sospechas de haber sido infectados con coronavirus.

Cerca de las 11:00 horas sale una doctora que porta todo el equipo de protección: Guantes, cubrebocas, bata y careta, ahí explica a los pacientes que sólo atenderá a quienes tengan problemas respiratorios.

“Yo así me siento doctora, a mí me duele todo”, dice uno de los pacientes. “Si no he podido respirar ni dormir, tengo mucha calentura”, le expresa otra persona.

Unas siete personas rodean a la especialista quien señala: “Sólo voy a atender a los que no puedan respirar, a los demás les voy a dar paracetamol”.

Uno de ellos acude a la revisión al consultorio de la doctora, el resto regresa a sentarse a esperar que sea su turno.

Tengo miedo, pero ¿qué vamos a hacer? tenemos que venir a trabajar”, contesta una de las trabajadoras cuando se le pregunta si teme contagiarse.

Ella y su compañera se protegen con cubrebocas y les toca orientar y atender a todo tipo de pacientes.