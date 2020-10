Dan marcha atrás a comercialización de “El cárcamo”

HERMOSILLO.- La subasta del predio conocido como “El Cárcamo” se suspendió ayer, debido a que ya se cuenta con el recurso federal para arreglar las vialidades, esto al ser aprobado por unanimidad durante sesión ordinaria de Cabildo.

El secretario del Ayuntamiento, Joaquín Rodríguez Véjar, manifestó que también se buscará que sea considerada como área verde durante un proceso de cambio de uso de suelo.

"Es necesario modificar el uso de suelo del terreno conocido como ‘El Cárcamo’ para que este pase ser de uso público a área verde con carácter definitivo”, manifestó.

La alcaldesa Célida López Cárdenas recordó que el motivo de subasta del predio fue para obtener recurso para invertir en las calles, así como también se apoyaría a las ligas que practicaban algún deporte en el área.

Nunca hubo una actitud perversa, nunca hubo un interés económico, hubo un proceso transparente. Reconozco que no iba aceptar cambiar o revocar esto si no tenía la certeza de que el recurso que el presidente Andrés Manuel López no llegaba”, manifestó.