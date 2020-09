Dan alcohol a perrita Pug en Hermosillo; le hacen análisis

HERMOSILLO.- Luego que en redes sociales circulara un video de unas jóvenes que dan alcohol a “Peque” una perrita de la raza pug, Rescate Animal dio con ellas y se llevó a la mascota para someterla a anális.

David Rodríguez, fundador de la asociación civil, explicó que tuvieron que intervenir en el hecho, pues quieren impedir que se ponga como moda subir videos a redes sociales de animales siendo embriagados.

“Aquí tengo yo ahorita a la perra, la voy a llevar al veterinario para que la certifiquen, le vamos a sacar una muestra de sangre”, comentó.

En la consulta general el especialista en salud animal va a revisar las patas, el estómago, si está nutrida y que en su cartilla esté al corriente con las vacunas.

Ya que el veterinario diga que está en perfectas condiciones, entonces se va a someter a unos estudios clínicos que es sacarle sangre, no es orina, es sangre para ver si no tiene una enfermedad y que no traiga alcohol en su sangre”, explicó.