Da de comer a necesitados en medio de pandemia

HERMOSILLO, Sonora.- Siempre hay héroes en una crisis, de esas personas que hacen el bien porque en su corazón tienen un tesoro de bondad.



Puerta por puerta, el padre Manuel Hurtado Puebla, “Yaco”, llevará como siempre las despensas, medicamento, ropa o calzado, aunque esta vez a más ancianos y familias necesitadas con el apoyo de personas altruistas de la comunidad.



Desde su trinchera, el sacerdote del Templo Expiatorio, ubicado en la colonia Country Club, se suma a esos héroes de la pandemia del Covid-19.



La necesidad de velar por las familias necesitadas y dar aliento a decenas de familias lo hecho desde siempre, pero hoy con mayor esfuerzo ante la contingencia sanitaria.



El padre “Yaco” y personas altruistas se han sumado a su loable labor de ayudar a los adultos mayores, quienes por quedarse en casa para proteger su salud debido a la pandemia del coronavirus, perciben pocos ingresos, tan pocos que no les alcanza para comprar lo básico.



“En la parroquia tenemos un programa que hacemos cada mes, que es jornada de caridad, y es la de entregar a alrededor de 50 familias del sector despensas con todo lo básico (antes del Covid-19), pero con esta contingencia pues las personas no pueden venir a recoger su despensa.



“Son dos o tres personas las que hacemos las despensas con donativos que nos llegan pero ahora ya no son 50 familias a las que les llevamos una despensa, sino como a 150 porque son de diversas partes ya”, refirió.



La labor del sacerdote ha llegado a casi todos los rincones de la ciudad, por lo que cada día más ciudadanos realizan donaciones de diversos productos, desde una canasta básica hasta artículos de limpieza.



“Ahora son más personas a las que apoyamos y entre algunos llevamos las despensas pues porque no puede haber mucha gente en un solo lugar".