¡Cuide a sus hijos de la violencia!

HERMOSILLO, Sonora.- Los niños expuestos a una situación de violencia, ya sea de noticieros, redes sociales, narcoseries o como espectador de un hecho violento, puede generar trastornos emocionales que culminen en violencia y con actitudes sociópatas, alertaron expertas.



Luego de que en los últimos meses se han registrado una gran cantidad de hechos delictivos como homicidios y agresiones armadas, expertos en sicología infantil y familiar exhortaron a los padres de familia a no dejar que sus hijos se expongan a tales situaciones porque las consecuencias podrían ser irremediables.



Nohemí Torres Solano, sicóloga clínica y maestra en Sicopedagogía, explicó que tales sucesos violentos cada vez son más recurrentes en la actualidad y están más al alcance de los niños, lo que los hace más vulnerables porque no procesan la información adecuadamente y normalizan la violencia en sus vidas.



"Imagínate a una mente, a un cerebrito que está absorbiendo como esponja toda la información, pero no está maduro para procesar y entender la dimensión de lo que está viviendo y esto, en la sique de un niño, nos está generando conflicto.



"Pero después sus emociones, su razonamiento, no está maduro para procesar esta información y entonces viene el fenómeno de naturalizar la violencia, donde es normal ver gente que matan, es normal ver un asalto con violencia, es normal que mi papá le pegue a mi mamá, es normal la violencia y lo integran a su estilo de vida", agregó.



PAPÁS LO PERMITEN



La experta destacó que desafortunadamente los padres de familia son los que permiten inconscientemente que sus hijos husmeen cuando hay un hecho violento, con tal de saber la noticia al instante, sin saber que le hacen un daño al cerebro de sus pequeños.



"Desafortunadamente en muchos sectores los mismos padres dicen: ¡Córrele! ¡Ve mijito, a ver qué pasó! o los mandan los hermanos más grandes, los tíos, porque ellos se meten debajo de la cinta, se meten por aquí y por allá y son los que les dicen que el muerto se veía así o de tal forma.



"Pero esto puede llegar a generar una influencia negativa, puede generar emociones negativas, ansiedad, depresión, sobre todo cuando estamos expuestos continuamente, pero los niños no tienen por qué estar expuestos, los padres de familia deben de estar pendientes que los niños tienen contacto son estas situaciones", apuntó.



Y POR OTROS MEDIOS



El acceso de los niños a información de redes sociales o programas detelevisión como las narcoseries también pudieran crear condiciones para desarrollar una conducta, por imitación, criminal o violenta, reveló la sicóloga Lorena Blancarte, del Centro de Atención a Víctimas de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).



"Sí puede crear condiciones que lleven a los niños a desarrollar conductas inapropiadas o violentas, ya que la información que está recibiendo el niño no es adecuada para la etapa del desarrollo en la que se encuentra", dijo.



Las profesionistas coincidieron que como los menores no tienen las herramientas sicológicas para comprender la información que reciben, esta la distorsionan y la asimilan desarrollando este tipo de conductas.



Por tal motivo se debe de evitar a toda costa que los menores tengan contacto alguno con este tipo de escenarios y, en caso de que el niño presente síntomas de estrés postraumático, es necesario buscar valoración sicológica.



Se detalló que el menor tendrá que ser sometido a una serie de sesiones sicológicas (de tres a seis), para obtener un diagnóstico puntual que ayude a superar cualquier conflicto detectado.