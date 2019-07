¡Cuidado! Trasladar tanques de gas dentro de auto genera "flamazo"

HERMOSILLO, Sonora.- Los hermosillenses siguen con la práctica de rellenar los cilindros y trasladarlos dentro de vehículos cerrados, a pesar de los riesgoso, manifestó Francisco Matty Ortega, jefe de Bombero, aunque las fugas de gas en tanques estacionarios en viviendas es un reporte frecuente.



El mantener un solo cilindro para rellenar y que se traslada en un vehículo implica un peligro porque cualquier tipo de chispa puede generar un "flamazo" o un incendio al interior de la unidad, advirtió.



"Ni siquiera utilizan un vehículo abierto como un pick up o una camioneta donde pueda ir a la intemperie", dijo, "por lo general se mete a la cajuela o al interior de vehículo, se puede presentar un problema en la ida o en el regreso".



Matty Ortega recomendó conseguir un cilindro de acuerdo con el consumo mensual y prevenir en la economía para solicitar el cambio del cilindro, esto garantiza que el cambio lo haría un técnico, el cual revisaría el estado del tanque y la instalación de las mangueras.



"Que el trabajador de la compañía haga la revisión para que no presente fuga en el cuerpo del cilindro, en las costuras, en las bases y que las válvulas funcionen adecuadamente", expuso.



La base en donde se instale el cilindro debe de ser un mosaico o en el piso que no tenga contacto directo con la tierra, además de tenerlo bajo una sombra para evitar que sean directos los rayos del Sol y prevenir fugas por las válvulas de seguridad.