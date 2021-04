Cuenta Natalia su propia historia

HERMOSILLO.- Aunque para la mayoría todavía es un tema tabú hablar de la adopción, para Natalia Valencia Corral contar su propia historia es necesario para que más personas comiencen a hablar del tema.

Natalia tiene 33 años, y desde que lo recuerda siempre supo que era hija por adopción, pero apenas hace unos cuantos años comenzó a contar su historia.

Su madre biológica trabajaba como empleada doméstica en la Ciudad de México, tenía dos hijos más y sus patrones no le permitieron tener otro hijo, por lo que coordinaron una adopción con una pareja de Hermosillo.

Mis papás no podían tener hijos y ya habían adoptado a un niño, mi hermano me lleva 10 años, pero querían otro y por unos conocidos conocieron a mi mama biológica. Mi mamá fue a recogerme al hospital de Ciudad de México en cuanto nací y nunca supo nada más”, platicó.

Pero nunca hubo un registro de adopción, sus padres la registraron y no supieron el nombre de la madre biológica ni el del hospital, indica.

Los padres de Natalia siempre le dijeron sobre su adopción y aunque ella pensaba que no le afectaba, comenzó a darse cuenta que necesitaba hablarlo y después de estudiar un posgrado en Ciencias Sociales en Holanda, en ese país se dio cuenta que el tema era muy popular y necesitaba hablarlo y sobre todo conocer las historias, de padres por adopción, de hijos por adopción y de madres que dan a sus hijos en adopción.

“En un momento tenía problemas y me empecé a dar cuenta que eran cosas relacionadas a mi adopción, como de identidad que no me parecía a nadie de mis familia, que no tenía los mismos gustos o algunas cosas que son genéticamente heredaras”, comentó.

Su tesis doctoral es sobre el bienestar de los niños que viven en casas hogares y ahora trabaja como voluntaria en Casa Guadalupe Libre y con un grupo que ayuda a jóvenes que al cumplir 18 años y salen de casas hogares, buscan trabajo y establecerse en la vida.

MENOS ADOPCIONES

Esta administración estatal ha realizado menos procesos de adopción que el anterior Gobierno que encabezó un gobernador emanado del PAN, según los datos de DIF Sonora.

Entre 2009 y 2014 fueron 155 adopciones, mientras que hasta enero de este año se habían entregado a 139 menores a diferentes familias.

De los últimos doce años, el 2017 es el que más registra adopciones con 47, le siguió el 2009 con 38 niños entregados.

Hasta enero de este año los 42 centros de asistencia social que se tienen en Sonora para atender a menores, brindaban apoyo a más de 800 niñas, niños y adolescentes, pero sólo 170 eran candidatos a ser adoptados.

Los cuatro centros que opera el Estado son Casa Hogar Unacari, Jineseki, Tin Otoch y Camino a Casa.