Cuatro familias de invasión Guayacán pierden todo por incendio

HERMOSILLO, Sonora.- Cuatro familias en la invasión Guayacán se quedaron sin nada, cuando un incendio dejó en cenizas sus casas y pertenencias.

Fue cerca de las 13:00 horas de ayer cuando Bomberos de Hermosillo recibieron el reporte del siniestro en el sector de la invasión ubicada al Norte de Hermosillo.

"Cuando llegamos al lugar ya estaban completamente consumidas en llama, cuatro casas totalmente consumidas, tuvimos dos personas que las atendieron unidades de Cruz Roja", dijo el oficial a cargo Jorge Armando Mendivil.

Estas personas afectadas tanto por perder sus pertenencias como por recibir atención médica son Demetrio Mares de 45 años y su esposa Natalia de 53 años, que al momento de empezar el incendio estaban al interior de su domicilio dormitando.

Tanto él como su esposa se negaron a ser trasladados para recibir atención médica, solo se quedaron sentados frente a un refrigerador y una televisión de plasma chamuscados que intentó sacar.

"Me siento bien, ya me checaron la temperatura y si está bien", mencionó.

Demetrio explicó que fue su pareja quien se percató del siniestro, de inmediato le dio aviso y al abrir los ojos vio que estaban las llamas enseguida de ellos.

"Luego ella no podía salir porque se me desmayó dentro, qué hacía, quería sacar las cosas, pero lo que me importaba es que saliera ella con vida y yo la saqué para afuera, y ya se controló porque no le alcanzó a pegar toda la llama grande", recordó.

Después de que puso en un lugar a salvo a su esposa intentó regresar al interior de su vivienda porque no quería perder sus pertenencias.

"Tumbe el refrigerador y ya había sacado la mitad ya, pero pues ya no tuvo remedio porque ya traía la lumbre arriba", comentó.

Entre las perdidas que tuvo, contó, está su ropa, muebles incluso un teléfono celular que que recién había adquirido y unas bocinas. En total son cuatro familias que quedaron en una situación similar a Demetrio.

Si usted desea apoyar ya sea con lámina, madera, clavos, ropa, muebles, alimento y cualquier otra cosa que dese puede comunicarse al 6621522019 con Adriana Quijada.

Las causas más probables del siniestro, de acuerdo a Bomberos, pueden ser a causa de una hornilla o una mala conexión eléctrica.