Cuarentena eleva cuentas en recibos de la luz

Los recibos de energía eléctrica se elevaron hasta en un 400% más en comparación con bimestres anteriores, a causa del confinamiento que han tenido los usuarios por la contingencia y el calor.

Jael Félix, residente de la colonia Quintas del Sol, explicó que no le había tocado pagar un bimestre de más de 3 mil pesos como el último recibo de cobro que llegó de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Reconoció que sí ha mantenido más tiempo los aires acondicionados encendidos debido a que trabaja desde casa como maestra de una escuela privada, además de otros aparatos como computadora y televisión para entretener a sus hijos mientras labora.

“Respecto con la tarifa de CFE la verdad sí llegó muy alta, junio y julio, y estamos a agosto”, expuso, “nos llegaron 3 mil pesos, pues sí se me hace muy alto porque hay muchos que batallamos con la entrada de dinero”.

César Trejo, comerciante, manifestó que a pesar de los esfuerzos por la tarifa 1F y la reciente noticia que dio la Gobernadora acerca de negociar una tarifa especial, no se ha concretado en el bolsillo del ciudadano.

Me pareció alto a pesar de que hay un subsidio y un apoyo adicional que está gestionando la Gobernadora, no lo he visto”, apuntó, “no sé si en el último recibo del verano se vaya a ver reflejado un apoyo adicional”.