¿Cuánto "vive" una llanta?

HERMOSILLO, Sonora.- Una llanta en promedio debe de durar de 45 a 65 mil kilómetros, pero hay muchos factores que pueden disminuir su ciclo de vida. Por ello, expertos en neumáticos dan algunos “tips” enfocados al mantenimiento preventivo.



El balanceo y la alineación son primordiales para que no tengan desgaste en las orillas, dijo Alan Quesada, gerente de una sucursal de venta de neumáticos.



“Tener una buena suspensión en el carro, sean los amortiguadores, cuestiones como las terminales -que es la dirección del carro-, las rótulas... todo ese tipo de situaciones que engloba la suspensión, también debe de estar de una manera óptima”, indicó.



El balanceo es un servicio que de manera rigurosa se debe de hacer cada seis meses o cada 10 mil kilómetros, lo que ocurra primero.



“Con eso se alinea el carro y vas a estar desgastando al máximo la banda de rodamiento o desquitándola como tal”, refirió el especialista.



Para las temperaturas extremas que hay en Hermosillo, y más por la fricción que tienen las llantas al rodar en el pavimento se recomienda rellenar de nitrógeno los neumáticos.



“Además este no genera humedad, porque la humedad y el calor generan una resequedad y también gastan de una manera prematura la llanta”, refirió.



CON EL AIRE ADECUADO



Sobre los niveles de aire, dijo Alan Quesada, deben estar en las medidas exactas o al menos en la cantidad estándar (35 libras), y verificarse al menos una vez al mes, ya que si la llanta tiene aire de más es propensa a hacerse “boluda”, y si le falta puede desgastarse prematuramente.



Las llantas tienen una lectura para pedirla al vendedor de neumáticos y varía dependiendo del carro y el tamaño del rin que utilice la unidad.

Por ejemplo, en la lectura 235/65/14, detalló que 235 es la medida en milímetros que hay de ceja a ceja; 65 es un porcentaje de los 235 milímetros que da como resultado el grosor; “R” significa que es una llanta de radial y 14 es el tamaño en pulgadas del diámetro del rin.



En la etiqueta de la llanta también hay un indicador que mide la carga que puede soportar y la velocidad a la que pueden llegar, que son cerca 190 kilómetros por hora.



“No son datos que vengan a la mano, pero cuando llegan con nosotros te asesoramos en ese aspecto, pero eso es lo que significa”, resumió.





NO PARA MALAS CALLES



Las llantas no son para soportar malas calles, aclaró, sino para los carros que piden ciertas especificaciones en los neumáticos debido a su peso y velocidad.



Incluso aquellas que son para terrecería, que se utilizan para tierra, lodo y piedra, se ponchan en las calles de Hermosillo al impactarse contra las varillas que están en los baches.



“No se va a ponchar con un clavito, pero nos pasa mucho que los traen con varillas encajadas o cosas así, te digo cuando pasan por terrenos muy forzosos”, manifestó.



Enrique Valenzuela, jefe de taller en una empresa de servicio de llantas, comentó que la presión del aire en las ruedas oscila de 32 a 35 libras, según indique el manual de la unidad, y se debe de verificar cada 15 días o antes y después de haber salido a carretera.



Coincidió que el vehículo debe de ser alineado cada 6 meses o cada 10 mil kilómetros y verificar que los amortiguadores estén en buenas condiciones para evitar el desgaste de las ruedas.



“Para comprar llantas, comprarlas según las especificaciones del vehículo, te va a decir las medidas, rango de velocidad, rango de carga y la presión que debe de ir; esas características viene en el vehículo por el lado de la puerta”, dijo.



Sobre la llanta “ideal” para transitar en las calles de Hermosillo, comentó, por mejor calidad que tenga, las vías en mal estado la van a dañar: La garantía es sobre durabilidad, no contra baches.