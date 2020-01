HERMOSILLO, Sonora.- "Cuando me prendió fuego cerré mis ojitos muy fuerte". Esas son las palabras que retumban en la cabeza de Margarita Guadalupe Estrada Acuña al ver a su pequeño Christopher Adrián Vargas Estrada con quemaduras en el rostro de segundo y tercer grado.

La mañana del martes pasado era muy tranquila para Margarita Guadalupe, quien dejó jugar al pequeño de 4 años con su amiguito de 8 años de edad, cuando de repente escuchó un fuerte llanto y gritos desconsolados, y la escena que presenció fue inexplicable.

"No tardó mi niño ni tres minutos cuando oí la gritona de mi niño más grande y ya salí corriendo para ver qué estaba pasando y mi niño ya estaba todo quemado.

"Pregunté qué había pasado y me dijo que su amiguito le echó gasolina en la cara y le prendió fuego con un cerillo y el mismo amiguito le echó un bote de agua en la cabeza y pues rápido pedí auxilio para traerme al niño, y sí, rápido me auxiliaron y me trajeron para acá", contó.

Y es que el menor, a pesar de las quemaduras en su rostro de segundo y tercer grado, está consciente, habla con su mamá aunque a veces se desespera porque tiene todo cubierto el rostro y los ojos tapados, los cuales hasta ahora no tienen afectaciones.

Estrada Acuña dijo que ha sido muy difícil la situación y más porque viven al día con el sueldo de su esposo, mientras que ella está todo el día y a todas horas con su hijo en el Hospital Infantil del Estado (HIES).

"No se le afectaron sus ojitos porque al momento que su amigo le prendió fuego dijo que él que cerró sus ojitos muy fuertes pero con todo el favor de Dios todo va a estar bien, mi niño se va a aliviar", manifestó.

Margarita Guadalupe Estrada Acuña tiene tres hijos más que están al cuidado de su abuela. Para apoyarlos con alimento, abrigo o efectivo, puede comunicarse a los teléfono 6629364302 o 6621711269.

Niño que roció gasolina no puede ser juzgado: Procuraduría

El menor de 8 años de edad que roció gasolina a otro niño, al contar con menos de 12 años de edad, no puede enfrentar ningún tipo de proceso, informó una fuente de la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

Un niño con menos de 12 años de vida no puede ser enjuiciado, continuó, debido a que a esa edad, se supone que aún sigue bajo el cuidado y la tutela y custodia de sus padres.

Será este día cuando personal de la Procuraduría acuda a la vivienda del menor para platicar con familiares y conocer su entorno, con el propósito de establecer las causas que provocaron el hecho ocurrido la mañana de ayer.

Luego del acercamiento con la familia, de platicar con el niño y saber las posibles causas, se verán las medidas a tomar en cuanto a la conducta del menor.