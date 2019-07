Cuando llueve aumentan reportes de placas extraviadas

HERMOSILLO, Sonora.- Con el encharcamiento que hay después de la lluvia llega el repunte de extravío de placas vehiculares, situación que debe reportar de inmediato a la autoridad, ya que delincuentes podrían hacer un mal uso de ellas, informó el jefe de Tránsito Municipal.



Alonso Durón Montaño explicó que es frecuente que se caigan las placas a los autos cuando pasan por un estancamiento de agua y recomendó a quienes se encuentren una, que acudan a entregarlas a la Comandancia más cercana o incluso a una unidad de Tránsito.

Aunque no pudo precisar un porcentaje de incremento de reportes por extravío de placas en temporada de lluvias, sí dijo que es común.



"Nosotros tenemos en el módulo de licencias en la zona Centro", informó, "ahí tenemos a un elemento comisionado que se encarga de hacer el reporte de extravío de placas".



Afirmó que es de suma importancia reportar el extravío de las láminas porque los delincuentes pueden hacer mal uso de ella y "enredar" al propietario en algún hecho delictivo.



REALICE EL TRÁMITE



"Si es una sola placa no importa, tienen que acercarse a la comandancia ahí empieza a hacer el trámite, ya después le dan el (reporte de) extravío, ya después tienen que ir (con el reporte de extravío) a la Agencia Fiscal a dar de baja a la placa", dijo.



El detalle en esta temporada, indicó, es que el ciudadano no se da cuenta de la pérdida de la lámina hasta días después.



Por lo general es la placa delantera la más expuesta.



Apuntó que la falta de las placas es una infracción a la Ley de tránsito que puede ser aclarado al oficial en caso de contar con la hoja del reporte de extravío mientras la encuentra o tramita el cambio de las láminas.

¡ES COSA SERIA!

Perder una placa no es algo que deba tomarse a la ligera. Debe levantarse un reporte ante la autoridad.

¿Se encontró una placa tirada?

Llévela a la Comandancia más cercana o entréguela a alguna unidad de Tránsito Municipal.

Para reporte de extravío: Juárez y Nuevo León, en la Colonia Centro. Horario: Lunes a sábado de 8:00 a 15:00 horas.