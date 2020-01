Cuando el intento por adelgazar te puede matar

HERMOSILLO, Sonora.- Bajar de peso es el propósito más común cada inicio de año; buscar el peso correcto suena como una misión ideal, pero, ¿qué pasa cuando se trata de llegar a este por el camino "fácil"? Recurrir a suplementos alimenticios, algunas proteínas, tés o pastillas "milagrosas" puede provocar serias reacciones en el organismo que pueden llevar a quien los consume a la muerte.

Y es que esos suplementos se pueden comprar en cualquier lugar: Redes sociales, Internet y tianguis.

Pedro Vicente Paúl Gaytán, endocrinólogo del IMSS, explicó que el problema es cuando se vende algo procesado químicamente como natural y existen en el mercado porque al ofertarlo como producto de origen natural, no requieren regulación.

"Consumir ese tipo de cosas hace que tenga lesiones a nivel hepático porque puede someter al hígado, que es una glándula que funge como un recogebasura del cuerpo, se encarga de eliminar y depurar prácticamente todas las toxinas junto con el riñón, órganos que pudieran sufrir por sustancias que no se necesitan.

"También pueden lastimar el sistema de las hormonas, por ejemplo, hay suplementos naturales que pueden hacer que dejes de reglar, otros traen hormonas tiroideas que pueden descomponer la función de la tiroides", afirmó.

"Lo recomendable es no utilizar los suplementos alimenticios o las proteínas, pues si se tiene una dieta saludable, eso es más que suficiente para mantener el sistema saludable y si tiene el hígado y riñón funcionando no necesitas desintoxicarte el cuerpo de nada", aseguró.

Para alarmarse

En algunos casos el daño por usar suplementos alimenticios o medicamentos para bajar de peso puede ser irreversible, dependiendo de la persona, del tiempo de consumo y la sustancia que consuma.

"Algunos suplementos pueden producir daño hepático, inflamaciones de hígado de forma severa y depende de eso que muchas veces no regresa a la normalidad y si el daño fue lo suficiente se necesita un trasplante.

"Hay veces que el riñón no puede con tanta sustancia extraña que se le administra, hace falla renal y terminan en hemodiálisis o en diálisis peritoneal mientras el riñón sana", advirtió Paúl Gaytán.

En cuanto a los trasplantes por daños en los órganos por consumo de suplementos alimenticios, proteínas, tés o pastillas "milagrosas", Ernesto Duarte Tagles destacó que si se abusa de esas sustancias como complemento y no como suplemento, puede dañar algunos órganos, al grado de necesitar un trasplante.

"Hay gente que se muere porque el riñón se les afecta", afirmó, "pero más desafortunadamente estamos viendo casos de fallas hepática fulminantes, que en curso de horas o días el hígado deja de funcionar, si es que salen adelante el único tratamiento es un trasplante".

"Hay un suplemento muy famoso que es el que más casos tiene de muertes por tomar esos suplementos", enfatizó, "aunque hay mucha gente que los toma y no pasa nada, es que depende de cada persona".

Si entre sus propósitos está el llegar a su peso ideal y le interesa tomar algún suplemento lo ideal es acudir antes que nada con su médico de cabecera, quien con base en análisis clínicos, le explicará cuál es el mejor plan para usted, basado en una dieta balanceada y ejercicio.

"Ya no quise saber nada más de eso"

"María" se considera una gorda "de toda la vida" y en uno de sus intentos por tener la figura deseada estuvo a punto de morir de deshidratación. ¿La causa? Una diarrea tan intensa que no podía siquiera salir de su casa a consulta médica por las semillas de Brasil que empezó a tomar a los 22 años de edad.

Hoy sabe que es una afortunada: Tiene 27 años y la única secuela que quedó en su cuerpo, como ella misma dice es: "Las ganas de no volver a tomar nada de eso".

Casos como el de "María" forman parte del 50% de pacientes que llegan a la consulta médica, afirma Pedro Vicente Paúl Gaytán, endocrinólogo del IMSS.

Pero el caso de "María" no quedó solamente en un solo producto "milagro", sino que probó más para adelgazar.

"Probé las semillas de Brasil porque me las recomendó una amiga que a ella sí le funcionaron, ella sí bajó mucho de peso, pero a mí no me cayeron, sentí que me iba a morir con un trocito que me tomé.

"Como a las horas me hizo reacción y empecé a sudar muchísimo, se me soltó el estómago horrible, estaba muy temblorosa y con muchas ganas de vomitar, estaba tan mal que no pude ir ese día al doctor, tuve que ir al día siguiente, nunca se me va a olvidar la sensación esa", contó.

Su médico general le dijo que por el problema de la deshidratación pudo haber muerto y le dijo que no las tomara.

"Las últimas pastillas para adelgazar que tomé me calman demasiado, me ponen completamente ida, cero risa, apagada y sé que es la pastilla porque la dejé de tomar y luego luego volví a la vida.

"Me deprimieron y decidí tomar la mitad", relató, "pero a la semana me volvieron esos síntomas y ya después no quise saber nada de eso".

Para saber:

A veces los daños al organismo son irreversibles.

Consumir en exceso suplementos alimenticios puede producir infertilidad en los hombres.

Ningún suplemento va a sustituir una dieta balanceada.

Recomendaciones: Acudir con el médico para orientación.

Dato:

La mayoría de los suplementos alimenticios no están recomendados, salvoo casos especiales que tengan alguna enfermedades como diabetes o que haya sido operado de cirugía bariátrica, por ejemplo.

Son de cuidado

Los suplementos alimenticios o proteínas en exceso hacen que se dañe:

Riñón

Glándula tiroides

Huesos

Sistema endocrino en general.

CUIDADO: Que los suplementos no contengan hormonas masculinas.