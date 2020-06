Cualquier medida que haga que la gente se quede más tiempo en casa ayuda: Director de Hospitales en el Estado

HERMOSILLO, Sonora.- “No todos tienen que correr al Costco o al Sams a las nueve de la mañana, tenemos que hacer conciencia al respecto y mantenernos en casa”, manifestó el Director General de Hospitales en el Estado, Héctor Baltierra Ochoa.

Como médico lo digo y también como funcionario, cualquier medida que haga que la gente se quede más tiempo en casa ayuda”, comentó al respecto de las medidas de confinamiento aprobadas por Cabildo la semana pasada.

Baltierra Ochoa señaló que para poder terminar con la actual contingencia en Hermosillo y Sonora, se deberá realizar un esfuerzo compartido entre ciudadanía y Gobierno, ya que de no ser así no importará cuando se preparen las autoridades de salud, no se podrán dar abasto.

“La epidemia es una responsabilidad compartida, lo he comentado, nosotros como Gobierno y sector salud tenemos que encabezar las acciones y procesos necesarios para salvaguardar la integridad y salud tanto física como emocional de las personas”.

“Pero no podemos solos sin los Ayuntamientos, cada uno ha tomado las acciones necesarias para proteger los municipios, ciudades como Puerto Peñasco, Ures, los municipios de la Sierra en su momento, lo hicieron y eso ayudó mucho”, afirmó.

El también médico forense dijo respetar las acciones del Ayuntamiento de Hermosillo como una autoridad más de Gobierno, e hizo el llamado a la ciudadanía a quedarse en casa, usar cubrebocas siempre en lugares públicos y mantener las medidas de higiene adecuadas para evitar contagios.