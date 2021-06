Cristian cuida con esmero de El Cárcamo

HERMOSILLO.- En una pequeña construcción abandonada a un costado de unos campos deportivos, Cristian Peña encontró su hogar y con ayuda de un pico y una pala prestada ha logrado limpiar el lugar.

El Cárcamo, ubicado a un costado de La Sauceda, está conformado por varias canchas deportivas, pero que debido al abandono tiene maleza crecida y basura acumulada.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

• Vive en el lugar y trabaja sin goce de sueldo, levantando la basura y maleza en el lugar.

FOTO: JULIÁN ORTEGA

Cristian llegó hace seis meses al lugar, después de abandonar su casa encontró su nuevo hogar en El Cárcamo y poco a poco ha podido limpiar pequeñas áreas, a pesar de no contar con la herramienta adecuada.

No cuento con la suficiente herramienta, porque no tengo herramienta ni dinero para comprarla, si me dieran la herramienta adecuada estuviera limpiecito ya, estuviera brillando”.

“Me salí de mi casa y me vine para acá y aquí me quedé, me junté con un beisbolero y me dijo que me pusiera a limpiar y me empezó a dar una feriecita”, platica.

Una persona le presta en ocasiones una pala y un pico, además con el poco dinero que reunió compró otra pala y con ella retira de raíz la maleza que se ve por gran parte del lugar a donde a diario acuden personas a hacer ejercicio o practicar deporte.

Cristian Peña necesita herramienta para realizar la limpieza

FOTO: JULIÁN ORTEGA

A RECICLAR

Cristian no tiene trabajo, en ocasiones sale a las calles a buscar residuos para reciclar o recibe apoyo de los usuarios de la cancha por mantenerlo limpio.

Pero el lugar es inmenso y con la poca herramienta poco puede hacer, por lo que ha pedido el apoyo de la ciudadanía para que le donen pico, pala, talacho, escoba araña y sacos o bolsas para juntar la basura y maleza.

Se ve mal así como está, se ve más bonito todo el campo limpio, es un área donde viene mucha gente a jugar, a divertirse y pues está mal todo el cochinero y yo decidí ayudar por mi propio pie para que se miré mejor el campo”, expresa.

En su bicicleta y con unas sandalias de plástico, Cristian realiza recorridos constantes por los campos para poder verificar el próximo lugar donde limpiará.

Además en su pequeña vivienda tiene su propia hornilla improvisada y un sartén que unas señoras le donaron para poder preparar comida.

Cristian quiere un trabajo, pero también quiere ayudar a limpiar y mantener este lugar limpio, por ello pide apoyo de los hermosillenses que deseen aportar herramienta o algún apoyo para que pueda hacer este trabajo.

Cristian Peña necesita zapatos, pues sólo tiene un par de sandalias de plástico.

FOTO: JULIÁN ORTEGA

¿COMO AYUDAR?

Si desea ayudar puede llevar: