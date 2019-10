Creen que será "puro dar vueltas" tramitar pago de llantas.

HERMOSILLO, Sonora.- Los hermosillenses auguran que serán engorrosos los trámites para hacer efectiva la reparación de las llantas que se ponchen por causa de los baches.

La alcaldesa de Hermosillo, Célida López Cárdenas, anunció el domingo que el Ayuntamiento de Hermosillo se hará responsable de la reparación de neumáticos al ser dañados por los baches.

MEJOR PAGAR

Aclaró que se arreglaría sólo la llanta siempre y cuando estuvieran al corriente con los pagos del predial y consumo de agua.

"Te hacen dar muchas vueltas y te pagan cuando les da la gana, y uno no puede parar el carro, para que te den el dinero de la compostura, son más las vueltas, más pierde el tiempo uno", dijo José Ortiz, un taxista del Centro.

Las ocasiones en que se ha ponchado por averías de baches prefiere realizar la reparación con sus propios recursos, para evitar los disgustos que le pueden provocar tanto papeleo.

MALA EXPERIENCIA

José García, otro entrevistado, contó que tuvo la mala experiencia de caer en un bache cuando iba en su carro tipo sedán, se quebró la rótula de la unidad y acudió al Ayuntamiento para que le respondieran por los daños.

"Me dijeron que llevara las calles, la dirección exacta donde pasó el accidente, la llevé ahí al Ayuntamiento y le dije que era la responsabilidad de ellos porque para eso se pagaban impuestos, ‘sí’, dijo, ‘pero ahorita no hay dinero y cuando no hay dinero no se puede solucionar nada’, me dijo", recordó José.

Cuando acudió a interponer el recurso para solicitar la reparación de daño lo hizo por consejo de una persona que pasó por una situación similar, que tuvo una respuesta positiva, pero en su caso no fue así.

"Era un carro del año carísimo y era un BMW", comentó, "pero ella agarró a un licenciado y se movieron, sí le pegaron como 70 mil pesos, de hecho ella fue la que me dijo que fuera, pero como mi carro es viejo me dijeron que no había presupuesto".