Crecen los contagios en Hermosillo… y también la movilidad

Al mismo tiempo en que los contagios de coronavirus aumentan en forma acelerada en Hermosillo y las autoridades intentan reforzar el llamado a quedarse en casa, las calles de la ciudad parecen recobrar vida.

Quienes han salido de sus casas en los últimos días coinciden en tres razones principales:

Existe la necesidad de obtener dinero, el confinamiento les ha enfadado o simplemente están incrédulos ante la pandemia del virus que ha infectado a casi cuatro millones de personas en el mundo.

El Centro de Hermosillo es quizá la mejor muestra de que los ciudadanos han decidido salir a realizar actividades esenciales y no esenciales. La afluencia se nota tanto en los bancos como en el andador del Mercado Municipal.

“Son dos filas, pero ya se mezclaron, son una para las cajas y otras para los ejecutivos, pero ya se hizo una sola fila y aparte como se puede dar cuenta las personas no están respetando la distancia y hay otros que no traen cubrebocas, pero la mayoría ya trae”, expresó un joven que acudió al banco a hacer un cambio de tarjeta bancaria.

Para poder hacer el trámite debió esperar una hora y media afuera del banco, pues en el interior sólo se permitía un máximo de cinco clientes, como medida para evitar aglomeraciones.

ESENCIAL O NO ESENCIAL

La plaza del Mercado Municipal no ha dejado de tener visitantes, especialmente de adultos mayores. Muchos de ellos señalan que no creen en el coronavirus y se muestran renuentes a resguardarse en sus casas.

Algunos ni siquiera tienen un hogar para permanecer seguros en medio de la contingencia. Es el caso de Gerardo, un hombre de 81 años que pasa horas afuera del Mercado mientras espera obtener algo de alimento, para luego ir a buscar un lugar en dónde pasar la noche.

Para otros el encierro ha sido largo desde que se decretó la cuarentena el 16 de marzo, y aunque la actividad que tienen pendiente puede no ser esencial, salen a buscarla.

Idelfonso Encinas fue al Centro porque, dijo, el cabello ya le incomoda y necesitaba un corte, sólo que no encontró ningún local abierto en el sector: “Exactamente en esta peluquería me corto el pelo con los señores, pero no encuentro a nadie”.

MÁS PERSONAS, MÁS VEHÍCULOS

El aumento en la movilidad de los hermosillenses se ha reflejado en el aforo vehicular: Entre lunes y miércoles se estimó una afluencia de 180 mil automóviles en las calles, según datos de Tránsito Municipal.

Desde el pasado 16 de marzo que se detectó el primer caso en Hermosillo, la capital sonorense ha registrado 156 casos. El 2 de mayo se contabilizaban 74 personas contagiadas en la ciudad, para un aumento del 52% sólo en la última semana.

De hecho, la Secretaría de Salud prevé que Hermosillo supere en los próximos días a San Luis Río Colorado, que hasta el momento encabeza la lista en Sonora, con 183 contagios.

En las últimas semanas las autoridades han insistido en la estrategia #QuédateEnCasa, sin embargo en los primeros días de mayo, considerado como el momento más álgido de la pandemia, la población ha comenzado a salir.