Crean 60 caja-bicis

HERMOSILLO, Sonora.- Hasta el momento se han creado y pintado 60 caja-bicis en diversos intersecciones semaforizadas para que los ciclistas puedan tener un sitio seguro y ser visibles para los conductores, indicó Guadalupe Peñúñuri Soto.



La titular del Instituto Municipal de Planeación señaló que son 120 kilómetros de ciclocarriles en la ciudad y se han pintado estos espacios en vialidades como la calle Reforma, Francisco Monteverde y General Piña.



"Está avanzando, lo que es la Cidue ha seguido con lo que es el par vial de la calle Monteverde, se está avanzado mientras se tenga el material, además de que se tiene una muy buena colaboración con los ciclistas", comentó.



La caja-bici solamente está en intersecciones semaforizadas, explicó la funcionaria, las cuales sirven como punto de espera para el ciclista y que puedan dar vuelta a la izquiera de forma más segura, además ayuda a tener una mayor visibilidad al conductor.



"Sirven para que no sufran de atropellamientos, cuando los conductores den vuelta a la derecha que es cuando se tiene un mayor problema", dijo, "pero por el momento no hemos tenido algún hecho de tránsito en los ciclocarriles".



EVITAN HACER ALTO



Actualmente, destacó la directora del Implan, en los 60 espacios pintados en algunas vialidades han notado que los conductores evitan hacer alto en dichos puntos.



"Vemos que muchos automovilistas lo respetan", añadio, "pero al ver la bibicleta ahí pintada sienten que ya no es un espacio para el automovilista sino es para el ciclista, nos gustaría darle más difusión".