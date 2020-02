Crea su jardín de girasoles

HERMOSILO, Sonora.- Un jardín de girasoles en el parque que está frente a su casa sembró Rafael Pacheco García, un mecánico de frenos que tiene su taller en la colonia Renacimiento.



El hombre de 59 años manifestó que de manera constante siembra semillas de esta flor porque su ciclo de vida es muy corta, en dos meses está en su plenitud y en otros dos se marchita y muere.



Pese al tiempo en que crece y florece es corto, dijo, las personas prefieren arrancar la planta para regalarlas y el pasado 14 de febrero le cercenaron algunos girasoles.



“La gente me intercambia plantas por otras, hubo gente que me regaló plantas y las ponía, yo compraba plantas y se las robaban, se las roban todavía, pero ahí va, otros vecinos se han animado a poner plantas”, dijo.



Mientras no llegan clientes a su taller de frenos, don Rafael se dedica a sembrar girasoles, regar y limpiar, incluso piensa en sembrar más girasoles por los principales camellones de su colonia.



MENSAJE



Para evitar el robo de los girasoles, el mecánico colocó un cartel con varias semillas de girasol con el mensaje que dice: “No te lleves la flor, lleva semillas y planta un girasol”.



Al parecer, indicó, la estrategia le ha funcionado porque sí se han llevado flores, pero no tantas como antes.



El interés de Rafael por embellecer el parque empezó en julio julio de 2019, cuando lo remodelaron, recordó, en la obra les faltó un pequeño detalle, la toma de agua.



Explicó que empezó a regar los naranjos con el líquido de su casa, consiguió la instalación de una toma y comenzó a sembrar girasoles en el parque ubicado frente al Cobach Nuevo Hermosillo, en la calle Mauto, entre Peña Colorada y Víbora.



La imagen del sitio cambió de manera drástica, las flores silvestres llaman la atención de quienes pasan por ahí y se toman una foto, algunos le piden permiso para llevarla.